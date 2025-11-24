Pedro Ruiz habla claro sobre su vuelta a la televisión: "Me gustaría, pero no me abren la puerta"

El pasado sábado, "el azote humorístico de la clase política" visitó Fiesta. Así se definía en el programa a Pedro Ruiz, que compartió una charla llena de confesiones con Emma García. El cómico acudió a Telecinco para presentar su espectáculo, Mi vida es una anécdota.

"En primer lugar, os agradezco que me hayáis traído, porque yo siempre he sido muy crítico con esta casa", señaló el invitado. En efecto, en tiempos de Sálvame, era habitual que tuitease en contra del modo de hacer televisión de la extinta La Fábrica de la Tele.

De hecho, cuando el 'universo Sálvame' saltó a Televisión Española, aplaudió su pronta retirada de parrilla por bajas audiencias: "Celebro que la audiencia de TVE no respalde esa deriva".

Eso sí, en el formato de Unicorn Content, destacó que, pese a sus comentarios sobre Mediaset, no se le haya vetado: "Esta casa no te elimina. Otras casas, sí. Esto no es un halago. Es la verdad".

"Me alegra que lo digas, porque, efectivamente, es así", aseguró Emma García. "Si hay democracia, la hay en el fútbol, en la televisión, en todos sitios. Yo he sido muy crítico en determinados momentos con esta casa y, sin embargo, me invitan. En otros sitios eso no ocurre", reiteró el entrevistado.

Emma García entrevista a Pedro Ruiz en 'Fiesta'. Mediaset España

"Pues me alegro y te doy un aplauso por la parte que me toca, como parte de la familia de esta casa", afirmó la presentadora de la cadena de Fuencarral.

Más avanzada su charla con Emma, Pedro siguió sincerándose sobre la pequeña pantalla: "En televisión, o vas a contar tus cosas, o es mejor no ir. Yo no he participado en ningún programa de formato, ni lo haré nunca".

"Con mucho respeto a los que lo hacen, pero mi papel es otro. Es otro territorio", confesó. "¿Te gustaría volver a la tele?", quiso saber la conductora de Fiesta.

"Sí. No me abren la puerta. En general, las televisiones no quieren a personas independientes. Se quiere a alguien que encaje en la idea de la cadena. La idea política, económica o de criterio. Yo no recibo órdenes, pero estoy en la concordia. No en la polémica", dejó claro el comunicador.

"Pensaba que eras pedante"

Y, antes de dar por terminada la entrevista, Emma García reconocía ante Pedro Ruiz lo siguiente: "Voy a ser sincera. Creo que me lo vas a permitir. Yo siempre he pensado que eras muy pedante. Pero que muy pedante".

"Pero, ¿por detrás o por delante?", preguntó Ruiz, en tono jocoso. "Buena pregunta. Ahí lo dejo. Fíjate que tienes conocimiento de tantas cosas que, sin querer, puedes dar esa imagen que yo ya no tengo de ti", zanjó García.