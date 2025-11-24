Jorge Fernández (53), sobre cómo se mantiene joven: "Puedo entrenar 1 día, 2 o 5 por semana. Hacía 9 años que no hacía bici"

Jorge Fernández es uno de los presentadores más populares de la televisión. El alicantino de 53 años lleva pilotando La ruleta de la suerte casi dos décadas, desde 2006.

El concurso es uno de los programas más exitosos de Antena 3 y sirve de impulso a las noticias de Sandra Golpe. En octubre, La ruleta de la suerte promedió un 20,9% de cuota de pantalla y 1.439.000 espectadores.

Detrás de las cámaras, Jorge Fernández es una persona que controla muchísimo la alimentación. Más aún después de padecer la enfermedad de Lyme, una dolencia que le provocó cansancio extremo y dolores articulares, y que fue causada por la picadura de una garrapata.

El que fuese Míster España en 1999 también sufrió en el pasado una intoxicación con mercurio por comer atún en exceso.

Ahora mismo, la dieta de Jorge Fernández se compone de carnes y pescados. Eso sí, aclara que por las noches intenta evitar la carne roja porque "yo ya la digiero más lentamente y la digestión se hace más pesada", dice en una entrevista reciente en Men's Health.

Jorge Fernández en un evento de Atresmedia.

Sobre el pescado, el comunicador explica que no ha dejado de consumir atún porque "hay que equilibrar". "En mi época tomaba atún rojo, a la plancha, en conserva, en sushi, en lata... Entonces claro, al pasarte, mis niveles de mercurio estaban muy altos", aclara.

Jorge cuenta que en su dieta no faltan los "pescaditos pequeños" tipo anchoa, boquerones, arenques... "Los pescados grandes ya no los quiero", declara.

Sin ayunos

Por otra parte, el presentador de Atresmedia confiesa que no realiza ningún tipo de ayuno. "No me gustaron varias cosas y es que alguna noche no podía dormir. Reconozco que tiene su lado fisiológico bueno, pero el cortisol sube mucho porque es como tiene que salir a buscar comida".

Y añade: "Tampoco me obsesiona el tema del ayuno; desde que ceno, que es pronto, hasta que desayuno pueden pasar 13 o 14 horas tranquilamente y ya está".

Jorge Fernández también habla sobre el deporte que realiza. "Puedo entrenar 1 día, 2 o 5 por semana, dependiendo de mi agenda", dice revelando que ha vuelto a la bici de carretera. "Hacía 9 años que lo había dejado".

"Y muchísimo windsurf que es el deporte que me encanta. Y ahora estoy como loco esperando a la nieve, pero no solamente para esquiar, también para caminar y hacer travesías", agrega para zanjar: "Compagino esos cuatro deportes y súper bien".