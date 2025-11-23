Sonia Madoc habla claro sobre su adiós a Selena Leo: “Hago música en la que creo. Necesito ser libre y volver a ser yo"

Sonia Madoc ha confirmado las peores noticias que, una semana antes, Fiesta había desvelado: el emblemático dúo Sonia y Selena se separa. La barcelonesa se sentaba en el plató con Emma García para dar su versión de esta ruptura musical.

El fin de semana pasado, Omar Suárez daba la noticia, señalando que esta separación se añade a “los dramas musicales” que se están viviendo este año. El periodista compartía que, un año después de reconciliarse y volver a los escenarios, han decidido tomar caminos separados.

“Sonia Madoc, que sacó su single este viernes, ha decidido seguir su carrera en solitario. Se lo comunicó a Selena la semana pasada, así que ya no bailan más”, aseguraba el contertulio.

Madoc ha querido dar su versión en el magacín este sábado pasado 22 de noviembre. No es la primera vez que Sonia y Selena se disuelven. Justo en 2001, ambas decidieron poner fin a su incursión laboral juntas tras el éxito de Yo quiero bailar.

Justo hace un año y medio, las dos sorprendían con su gran regreso. El dúo se presentaba al Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión este año en Basilea. Las dos defendieron el tema Reinas.

Sonia Madoc, Emma García y Omar Suárez en 'Fiesta'. Mediaset

A pesar de contar con el apoyo del público, el voto del jurado impidió que pasasen a la final. Aunque esta nueva canción ha hecho que hayan surgido varios bolos durante la temporada veraniega, parece que la reconciliación ha durado muy poco.

“El dúo acabó en el 2001. Tuvimos un reencuentro para los fans. Una vez acabada todas las actividades, yo retomo mi carrera en solitario”, compartía Madoc a Emma García.

“El 10 de abril se lo comuniqué, que tras el Benidorm Fest quería hacer otra vez mi carrera en solitario, pero aun así continué acabando la gira, siempre y cuando respetasen mi parcela con mi productor”, explicaba la barcelonesa.

Madoc está completamente centrada en su carrera en solitario. La artista ha querido recalcar que no ha tenido ningún problema con Selena. También ha remarcado que su unión era puramente laboral.

Eso sí, Sonia ha mostrado su enfado cuando Omar Suárez, en plató, le comentaba que su excompañera de dúo estaría molesta con su decisión y que siente que le “ha dejado tirada”.

“Estoy flipando porque se lo dejé por escrito el 10 de abril. Soy una tía muy honesta y transparente y la verdad sólo tiene un camino. Siempre dije que mi carrera no la quería dejar. Me duele porque es una compañera de trabajo, pero hay un respeto”, reaccionaba.

Madoc también cerraba la puerta a otra reconciliación. “Somos leyenda y estaremos toda la vida, pero no voy a hacer más canciones juntas. Soy una artista independiente, hago una música en la que creo. Necesito ser libre y volver a ser yo”, concluía.