Josefina (73), víctima de inquiokupación: "Esta desgraciada me quitó 10 años de vida, cobraba 4.100 euros"

Cada vez es más habitual que los programas de televisión ahonden en el problema de la inquiokupación. Espacios como El programa de Ana Rosa, Vamos a ver, Espejo Público o Y ahora Sonsoles ponen sobre la mesa casos de propietarios cuyos inquilinos han dejado de abonar el alquiler y continúan habitando el inmueble.

Esta semana, Código 10 dio voz a Josefina, una señora ya que había denunciado su situación en otros platós. La invitada habló del calvario que sufrió con Jamila. Esta mujer intentó hacerse su amiga para que le arrendase una habitación de su casa, con tan mala suerte de que acabó expulsando a la propia dueña, cambiando la cerradura.

Josefina se vio obligada a entrar en una vivienda social por culpa de su inquiokupa. La justicia actuó y Jamila fue desahuciada de su habitación y, víctima de la rabia, denunció a la propietaria por exponerla en redes sociales.

Y es que Josefina publicó unos vídeos que no tardaron en hacerse virales, mostrando la identidad de Jamila y tildándola de "ladrona" y "delincuente". "Esta desgraciada me sacó 10 años de vida. Lo que más me dolió fue el engaño, cómo me supo llevar a su terreno y yo me la creí, creí que era mi amiga", sollozaba la afectada ante Nacho Abad y David Aleman.

Josefina habló en el programa nocturno de Cuatro de la odisea judicial que pasó para demostrar que su examiga no era una persona en situación social y económica "vulnerable". De hecho, nada más lejos de la realidad.

Josefina se derrumba en 'Código 10'. Mediaset España

"Se empezó a averiguar que tenían ingresos. Entre su ayuda, lo que trabajaba, la ayuda de su marido, y lo que él trabajaba... Unos 4.100 euros. Además, las habitaciones que alquilaban y las seis personas que tenía empadronadas en mi casa", señaló.

"Ella hacía empadronamientos en mi casa y cobraba 250 euros por cada uno. Luego, alquilaba las mismas habitaciones a otras personas que no necesitaban padrón. Un negocio redondo", afirmó.

Por último, Josefina se dirigía directamente a cámara, con un mensaje para Jamila: "Cada vez que me hagas hablar, donde te vea te voy a colgar en las redes, porque no se puede ser una delincuente y que nadie te conozca".

"Desde aquí me ofrezco a ir como voluntaria a cualquier parte de España a acompañar a los propietarios y poner un cartel bien grande como hice yo y avergonzarlos", sentenció Josefina en Código 10.