Javier Ruiz responde en directo tras ser llamado “mentiroso” en 'Mañaneros': "Es lo que se está sembrando en las calles"

Javier Ruiz no deja de estar en el foco de la polémica. Este pasado viernes 21 de noviembre, en plena emisión de Mañaneros, un espontáneo le acusó de ser un “mentiroso” en varias ocasiones.

Todo surgía cuando el reportero Pablo Collantes cubría en directo la reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la condena del fiscal general del Estado, García Ortiz.

En medio de la conexión, un espontáneo se puso detrás de Collantes y comenzó a lanzar gritos tanto contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como contra García Ortiz y la propia RTVE.

El programa buscaba la reacción de Ayuso ante la condena del fiscal general del Estado, quien ha sido inhabilitado por dos años de su profesión por “revelación de secretos” y al pago de una multa de 7.200 euros, además de una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja sentimental de la líder madrileña.

El espontáneo gritaba “fiscal corrupto” durante la conexión en directo. Al ver que el reportero era de RTVE, comenzó a tildar de “Tele Pedro” a la cadena pública.

Pablo Collantes en 'Mañaneros'. RTVE

Es más, consciente del programa que cubría el reportero, el individuo comenzó a lanzar ataques contra Ruiz. “¡Javier, mentiroso! Tenías que devolver el dinero que te dan”, exclamaba con vehemencia.

🔵Tellado... otra vez contra RTVE



El secretario general del PP acusa a RTVE de "manipulación": "Me preocupa que en una televisión pública se hable de golpismo judicial"#Mañaneros21Nhttps://t.co/CfpoB4och9 pic.twitter.com/y8J3dQRIj5 — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) November 21, 2025

El presentador optó por ignorar los ataques en buena parte de la cobertura. Es más, Ruiz se jactaba de que estas situaciones se producían porque ciertos políticos están “señalando” a periodistas y medios en concreto.

No obstante, Ruiz terminó haciendo referencia a la situación de manera directa. “Lo que están viendo es lo que se está sembrando en la calle. Hay gente que apunta a ciertos medios, y hay idiotas que disparan. Eso es lo que están ustedes viendo en pantalla, que lo habrán notado”, expresaba.

Tellado señala a Sánchez como "máximo responsable político" tras la condena al fiscal general y reprocha a RTVE que se critique la resolución judicial.#LaHora21N pic.twitter.com/DfmipQdmcj — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 21, 2025

Tras felicitar a Collantes por su cobertura, el programa siguió su curso. No fue el único incidente que se vivió en esta pasada mañana del 21 de noviembre en La 1.

Horas antes, en La hora de La 1, el secretario general del PP, Miguel Tellado, recordó el manifiesto que firmó Silvia Intxaurrondo en 2024 sobre el “golpismo judicial y mediático” sobre los ataques a Sánchez a raíz de las investigaciones a su esposa, Begoña Gómez.

“Usted utilizó esa expresión, de golpe judicial. [Le pido] respeto a la separación de poderes, señora Intxaurrondo. Esta televisión la pagan los españoles con sus impuestos. Esto no es admisible. No vale todo, aunque Pedro Sánchez entienda que sí”, señalaba Tellado.

La periodista le respondió que ella no había dicho que “la decisión del Tribunal Supremo es” de “golpismo judicial”, haciendo referencia a la condena al fiscal general del Estado y no la investigación a Begoña Gómez.