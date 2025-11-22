Isa Pantoja acusa a su madre de haber buscado su despido de Telecinco: "Llamó a mi jefa para intentar que me echaran"

Isa Pantoja ha sido el amuleto de la suerte para De viernes. El programa celebraba su entrega número 100. Lo ha hecho con la reacción de la hija de la tonadillera a la entrevista de su hermano Kiko. Una visita que le ha dado el liderazgo en el prime time al magacín nocturno.

Entre los muchos titulares que ha dejado la estudiante de Derecho, hablando sobre cómo “ha sentido pena” por su hermano Kiko, que lo ha visto “muy solo y pasándolo mal”. También ha señalado que se quedó “en shock” ante el mensaje de reconciliación que le envió.

Ahora bien, entre las declaraciones que dejó estuvo una que dejó a los colaboradores perplejos: su madre buscó la manera de que la despidiesen como tertuliana de programas en Telecinco.

Esta revelación se sitúa en el año 2019. En ese momento se produjo el regreso triunfal de Isabel Pantoja a Mediaset. La tonadillera participó como concursante de Supervivientes. Justo un año después, fue jurado en el talent show Idol Kids.

Supuestamente, en ese momento de idilio profesional entre la cantante de Marinero de luces y el grupo audiovisual, la tonadillera habría pedido a la cadena que despidiesen a su hija.

Isa Pantoja en 'De viernes'. Mediaset

En ese momento, Isa Pi ejercía de colaboradora de El programa de Ana Rosa y tenía una actitud beligerante con su progenitora.

“Si tan preocupada estaba por mí, no habría llamado a la que en ese momento era mi jefa para intentar que me echaran”, manifestaba este pasado 21 de noviembre en De viernes.

Isa Pantoja en 'De viernes'. Mediaset

Una declaración que provocó que Ángela Portero le preguntase directamente si Isabel Pantoja llamó personalmente a Ana Rosa Quintana. Aunque Isa vaciló al responder, insistió en que hubo presiones y no negó que la fundadora de Unicorn Content hubiera recibido esa petición de alguna manera.

Una acusación que fue respaldada por Antonio Rossi. El panelista señaló que la tonadillera se reunió con directivos de Mediaset en un evento. “Se despachó a gusto contra su hija delante de todos”, reconocía el contertulio.

Isa siguió hablando tanto de cómo enfocará la relación con su hermano, cómo ha vivido la separación de este y el vínculo que ha tenido con el resto del clan Pantoja. La televisiva revelaba el poco cariño que siempre mostró su tío Agustín con ella.

No obstante, Ángela Portero quiso recuperar su confesión sobre el intento de su madre de sabotear su carrera como tertuliana en televisión.

Isa Pantoja y Ángela Portero en 'De viernes'. Mediaset

“De lo que ha contado, lo que más fuerte me parece es que haya intentado que echen a su hija, que le quiten el pan”, expresaba la colaboradora. Se recordaba así una serie de publicaciones de la revista Lecturas.

En 2019, este medio señalaba que la tonadillera habría buscado el despido de su hija para “evitar” que ésta pudiera arremeter contra ella en los platós. La visita de Isa Pantoja a De viernes le ha dado un 14,1% de cuota y 1.096.000 espectadores, liderando frente a los Asaltos de La Voz, que se conformaba en segunda posición con un 11,2% de share y 930.000 televidentes.