Así apuesta Antena 3 por la música: de los cuidados shows de 'El Hormiguero' al talento de 'La Voz' y 'Tu cara me suena'

Hace no mucho tiempo la música en televisión era un rara avis. Los programas musicales (Música Sí, Aplauso) desaparecieron por completo de las cadenas generalistas.

Era común, por ejemplo, ver a artistas acudir al magacín de turno para que hiciese promoción de su nuevo trabajo, aunque casi siempre se solía tirar del playback. Los derechos de autor tampoco lo pusieron fácil.

De ahí que las televisiones hayan tenido que reinventarse para dar a la música ese protagonismo que merece. Porque el consumo de la misma también ha cambiado y, por eso, las cadenas han tirado de la competición de los talents para dar cabida a la música.

Antena 3 es un buen ejemplo para explicar que su apuesta por la música en televisión va más allá, al no quedarse solo en los talents shows.

La estrategia de Atresmedia pasa por dar máxima confianza a la música en directo con shows y puestas en escenas cuidadas al más mínimo detalle y rostros de primera línea.

En El Hormiguero, por ejemplo, suele ser bastante habitual que los cantantes que presenten en primicia sus nuevos trabajos discográficos, deleitando al público con actuaciones en directo.

Hay cuatro ejemplos muy recientes. Este mismo jueves, Marta Sánchez cantó Abrázame, su nuevo tema con el que celebra 40 años de carrera profesional.

Pablo Alborán emocionó en 'El Hormiguero' al interpretar 'Mis 36'.

Fechas atrás, Ana Mena interpretaba por primera vez en el programa de Pablo Motos Lárgate; Pablo Alborán cantaba Mis 36, y Andy presentó Marioneta, su primer single en solitario tras la polémica ruptura del mítico grupo Andy y Lucas.

Pero no son los únicos. Melody, Pablo López, David Bustamante, Camilo, Manuel Carrasco, Antonio Orozco, Sergio Dalma, Robbie Williams o Sebastian Yatra son algunos de los nombres que figuran en una larga lista de artistas que han cantado en directo en El Hormiguero.

'La Voz', buque insignia

No obstante, La Voz es el gran baluarte del canal de San Sebastián de los Reyes en cuanto a música se refiere. Y es que en el formato que pilota Eva González todo se hace en directo: tanto la música como la banda. En total, si echamos cuentas, son 26 semanas de música en directo en prime time.

El pack se envuelve con unas puestas en escenas cuidadas al milímetro que llevan la firma de Javier Pageo, uno de los escenógrafos más reconocidos del sector. Además, cada versión que se hace lleva un inmenso trabajo detrás con la ayuda de los coaches y los coaches vocales del programa.

Mika y su asesora Carla Morrison cantaron 'Diamantes' en 'La Voz'.

Solo así se consiguen momentazos televisivos que sitúan a la música como máximo protagonista de un show único: los coaches cantando en directo con sus talents, dúos improvisados con los otros coaches, uso de instrumentos...

La Voz, además, puede presumir de ser un killer format capaz de atraer a las grandes estrellas de la música en todas sus versiones: Malú, Antonio Orozco, Luis Fonsi, Pablo López, Mika, Sebastián Yatra, Dani Fernández, Lola Índigo, Vanesa Martín, Nathy Peluso, Prince Royce, Aitana, Raphael, Laura Pausini, Leire Martínez...

'Tu cara me suena'

Tu cara me suena es otro de los incombustibles formatos que tiene Antena 3 que cuentan sus ediciones por pelotazos en audiencia. Y aunque en el programa de Gestmusic lo que verdaderamente importan son las imitaciones, su éxito no se entendería sin las actuaciones en directo.

Todo aquel que se ha atrevido a pasar por el clonador ha tenido que emular videoclips de todos los géneros y tipos. El formato, de hecho, ha recibido a muchos artistas que han visto en persona como los famosos los imitaban. Y hasta han participado con ellos, como pasó con Leire Martínez junto a Ana Guerra en TCMS 12.

La música también ha traspasado a laSexta, el otro canal del grupo en el que el entretenimiento se ha hecho un hueco en una cadena nacida por y para la actualidad.

Lo hizo con El Piano, un emocionante talent show (o anti talent show) en el que pianistas amateurs demostraban sus habilidades con el instrumento, mientras eran observados en secreto por Pablo López y Mika.