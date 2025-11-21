Vicente Vallés sentencia a Pedro Sánchez en 4 minutos: "Una crisis institucional sin precedentes, un varapalo más"

Fue la noticia de este jueves, 20 de noviembre. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos y a pagar una multa de 7.200 euros, así como una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Como no podía ser de otra manera, el tema abrió la edición nocturna de Antena 3 Noticias, con un Vicente Vallés siendo realmente crítico con la situación.

"No es un caso único en España, es un caso único en el mundo occidental. Es una crisis institucional sin precedentes, porque el fiscal general se negó a dimitir cuando fue procesado, corriendo el riesgo de que pasara lo que hoy ha pasado".

Estos 4 minutos de Vicente Vallés sobre la CONDENA al Fiscal General.



"El Gobierno también se negó a que el fiscal cesara en el cargo. La guerra sin tregua de Sánchez contra Ayuso y de Ayuso contra Sánchez. En efecto, no solo ha sido un asunto judicial. Ha sido una batalla más en esa guerra política", aseguraba el presentador del informativo de Antena 3.

Según Vallés, "esta batalla concreta la ha perdido Moncloa". Acto seguido, el comunicador pasaba a repasar las reacciones a la sentencia. Como la de Óscar López, portavoz del PSOE, que la considera "una vergüenza". O la de Alberto Núñez Feijóo, que "pide elecciones pero da por hecho que no las habrá".

Después, Vicente argumentaba la gravedad del asunto. "La Constitución española establece que el fiscal general del Estado es el máximo responsable de la defensa de la legalidad. Hoy ha sido condenado por incumplir la legalidad".

"Lo que ha pasado hoy, esa sentencia, trae causa de algo que dijo el propio fiscal el día de los hechos. Una frase muy política y poco jurídica. El fiscal consideró que era urgente sacar una nota desmintiendo una noticia que se había publicado. 'Nos van a ganar el relato", apuntó el conductor de Antena 3 Noticias 2.

"Álvaro García Ortiz ganó el relato aquel 13 de marzo de 2024, pero ha sido condenado como culpable el 20 de noviembre de 2025"

"Alguien, en algún momento, filtró un mail con datos privados del novio de Ayuso. Mientras, en la Fiscalía se desataba una carrera desenfrenada por hacer público un desmentido, cuya nota de prensa también incluía datos privados del novio de Ayuso", recordaba, añadiendo: "Que eso fuese un delito es una decisión que le correspondía tomar a los magistrados del Tribunal Supremo" .

Acto seguido, Vallés citaba las propias palabras de Álvaro García Ortiz: "Ganó el relato aquel 13 de marzo de 2024, pero ha sido condenado como culpable el 20 de noviembre de 2025".

Por último, señalaba el "efecto político" que tendría la resolución para Pedro Sánchez. "Un varapalo más para un presidente que no tiene mayoría parlamentaria, que lleva tres años sin presentar los presupuestos, cuya esposa y hermano están sometidos a una investigación, con sus dos secretarios de Organización consecutivos a punto de ir a juicio".