Paloma Ferre, la creadora de 'Madrileños por el mundo' hace 20 años: "Cuentan lo que les da la gana. No hay ningún guion"

Madrileños por el mundo acaba de soplar las 20 velas. El formato de viajes no solo es uno de los históricos de Telemadrid, sino de nuestra televisión, pues fue el que puso el germen de otros programas de este estilo tanto en cadenas nacionales como autonómicas: Españoles por el mundo, Callejeros viajeros, Andaluces por el mundo...

BLUPER ha charlado con Paloma Ferre, la creadora y directora del espacio, que lleva con orgullo que "copien" el programa que ideó en Fitur, allá por 2001. ¿El secreto del éxito? "El que tiene el tono justo que espera el telespectador, ese es el programa que tiene éxito. Y los demás pasan un poco desapercibidos", destaca el rostro de la cadena madrileña.

La periodista ha vivido el programa desde todos los puntos de vista, incluida el de reportera. "Recuerdo intentar llegar hasta Polo Norte porque nos habían dicho que ahí vivía una chica madrileña y resulta que era de Zaragoza", rememora, entre risas, al otro lado del teléfono.

Ferre reconoce que el equipo de MxM "vive un poco al margen" de las acusaciones de politización que recibe Telemadrid, así como muchas otras emisoras públicas. Tampoco le preocupan en exceso las audiencias, si bien son "la espada de Damocles" del periodista de televisión.

"Madrileños por el mundo es un espacio de los madrileños para los madrileños donde no hay nada escrito, ellos cuentan lo que les da la gana y no hay guion", destaca Paloma, añadiendo: "Los periodistas somos altamente criticados porque nuestro trabajo está expuesto y es fácil opinar de él, pero este trabajo es un lujo asiático".

Paloma Ferre, durante una visita a 'La Tarde' con Christian Gálvez. Telemadrid

¿Cómo surge Madrileños por el mundo?

Hace poco más de 20 años, yo estaba dirigiendo Mi cámara y yo, otro histórico de Telemadrid. Fuimos a hacer un programa a Fitur y me di cuenta de que el del stand de China era de Cuatro Caminos; el de Nueva York, de Serrano... Pensé: '¿Cuántos madrileños hay por el mundo?'. Esto fue en 2001, cuando la población de españoles en el extranjero era de un millón. Y madrileños, unos 300.000.

Ahí se me ocurrió la idea. Telemadrid no tuvo mucha fe, pero si conseguía la financiación... Me fui a Fitur el año siguiente y nadie creyó en la historia, solo Suecia, Finlandia y Noruega. Por eso los tres primeros programas son grabados allí y eran parte aún de Mi cámara y yo. Ahora ya empezamos a sacar a hijos de los primeros madrileños que entrevistamos. Hemos saltado una generación.

"El que tiene el tono justo que espera el telespectador, ese es el programa que tiene éxito. Y los demás pasan un poco desapercibidos"

Desde que se empieza a emitir Madrileños por el mundo, surgen formatos similares en la FORTA o incluso en TVE. ¿Sientes que habéis creado escuela?

Se copia lo bueno, no lo malo. Pero en televisión todo se copia. El que tiene el tono justo que espera el telespectador, ese es el programa que tiene éxito. Y los demás pasan un poco desapercibidos. Que no digo que sea el caso que nos atañe, pero el know-how es muy complicado de calcar.

¿Qué es lo que más te ha impactado de estos 20 años de emisiones?

Lo primero que me impresiona de estos 20 años es cómo ha cambiado el mundo geopolíticamente. Hace dos décadas, los madrileños que se iban a Siria o Libia, que decían que era un país maravilloso y meses después de haber estado nosotros, estallaba una guerra. O cómo muchos de esos madrileños intentaban salir de la crisis de 2008 que hizo estragos.

También me ha impactado cómo han cambiado las comunicaciones en tan solo 20 años, que tampoco es tanto. Antes, no había cobertura en las tres cuartas partes del mundo. Recuerdo intentar llegar hasta Polo Norte porque nos habían dicho que ahí vivía una chica madrileña y resulta que, tras 7.500 kilómetros, era de Zaragoza. Me quería morir.

Paloma Ferre, durante uno de sus reportajes de 'Madrileños por el mundo'. Telemadrid

Madrileños es un programa que hacían mucho las madres, ¿no? Las madres nos llamaban antiguamente diciendo: 'Hace mil que no hablamos con nuestros hijos y queremos saber si están bien. ¿Lo podéis sacar en el programa?'. Hemos entrevistado a más de 5.000 madrileños y hemos dado más de 30 veces la vuelta al mundo.

Como persona que ha viajado tanto, me interesa tu opinión sobre cómo ha cambiado nuestra forma de hacer turismo en estos años.

El turismo es un movimiento imparable. La gente paga más, aparte de los sitios históricos tipo Pirámides de Egipto, por destinos de naturaleza. El destino de playa se está hundiendo. Recuerdo estar entrevistando a un madrileño en la Antártida y de repente entra un pedazo de crucero de 5.000 habitaciones y se empieza a bajar la gente. El tío dijo: '¿Ves? Como Benidorm, pero con otro clima'. Es que el turismo no respeta nada, llega a cualquier sitio.

"Antes, cuando salíamos a grabar por el mundo, Barcelona era la ciudad que más reconocían de España. Desde hace cinco o seis años, esa ciudad es Madrid"

Ahora hay más vuelos, mejores precios... Creo que tenemos una responsabilidad, por parte de todos los países y también de los propios usuarios, de realizar un turismo que no masacre la zona. Antes, cuando salíamos a grabar por el mundo, Barcelona era la ciudad que más reconocían de España.

Desde hace cinco o seis años, esa ciudad es Madrid. La gente adora Madrid como destino turístico. España se ve muy bien en el mundo. A pesar de nuestros problemillas, se come bien, hay vida en la calle, es un país alegre... Se valora muchísimo fuera.

Llevas en Telemadrid casi desde que arrancó. ¿Cómo vivís en la casa las acusaciones de politización?

¿Sabes qué pasa? Que nosotros estamos por el mundo. Nosotros no nos enteramos de nada, ni para lo bueno, ni para lo malo. Que, en este caso, es para lo bueno. Nosotros vivimos bastante al margen.

¿Te preocupan las audiencias?

Las audiencias son la espada de Damocles. Llevamos sufriéndolas 20 años. Todos los días te levantas y ves si hemos aprobado o hemos suspendido. En cualquier otra profesión, la ejerces y el boca a boca te va llevando al éxito o al fracaso. Pero no tienes esa espada de Damocles todo el día.

Yo la verdad es que no le doy mucha importancia a las audiencias después de 20 años. Hay momentos mejores y peores, más o menos convulsos. Los periodistas nos tenemos que mantener un poco al margen de las audiencias y hacer un buen trabajo.

¿Qué programas consumes como espectadora?

Me van a matar, pero... ¡No veo la tele! Veo documentales todo el rato. Soy adicta. Quiero como aprender. Los que nos dedicamos al negocio de la tele tenemos que asumir que la gente va a ver lo que le dé la gana. El futuro está en crear contenidos para grandes plataformas y pasar rápido la publicidad.

Veo también muchísima televisión internacional. De Estados Unidos, de Reino Unido... Necesito enterarme de las cosas de fuera, porque yo trabajo más fuera que dentro. Dentro, ni del NO-DO. Aunque debería, pero, bueno, no hay tiempo para todo.

"Los periodistas somos altamente criticados porque nuestro trabajo está expuesto y es fácil opinar de él, pero este trabajo es un lujo asiático"

¿Te queda algo que hacer en Telemadrid?

Yo siempre estoy a ver qué hago, me encanta currar y contar historias. Los periodistas somos altamente criticados porque nuestro trabajo está expuesto y es fácil opinar de él, pero este trabajo es un lujo asiático. Mi padre me decía: 'Paloma, si trabajar es malo, ¿te pagan?'. Claro, si no te pagan, ni vienes. Pues a mí me pagan y me lo paso bien.

Además, a Madrileños por el mundo le sienta bien el paso del tiempo gracias a sus virales. Ahí están Tania Acroyoga o las aventuras de la reportera Paqui Peña...

Hemos logrado crear una familia. Es un espacio de los madrileños para los madrileños donde no hay nada escrito, ellos cuentan lo que les da la gana y no hay guion. A lo largo de estas dos décadas, por toda la gente que ha pasado por el programa, hemos creado un archivo de Madrid imparable.

A nivel personal, me he dado cuenta de que antes tenía las cosas como un poco más claras. Ahora, cada día que pasa, no tengo claro absolutamente nada. Lo que veo que está fenomenal, que aquí en Madrid funciona, a lo mejor en Berlín no. Te digo Alemania, porque ahora estaba corrigiendo un capítulo de Alemania.

El reportero pregunta: '¿Por qué no hay okupación?'. Y la persona le dice: 'Aquí la gente no está preocupada por la okupación'. Allí, si alguien te okupa la casa, en 24 horas está fuera por la ley. Ves cómo van surgiendo problemas y cómo se resuelven en cada país. No digo que no sea ni mejor ni peor, pero aprendes mucho.