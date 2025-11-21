Donald Trump vuelve a pedir el despido de Jimmy Kimmel y el presentador responde: "¡Cállate, cerdita!"

La madrugada de este 20 de noviembre, Donald Trump volvió a pedir el despido de Jimmy Kimmel, a través de su red Truth Social, donde acostumbra a atacar al presentador y a su cadena, ABC.

"¿Por qué ABC Noticias Falsas mantiene a Jimmy Kimmel, un hombre sin talento y con audiencias televisivas muy malas en antena? ¿Por qué los consorcios de televisión lo soportan? Cobertura totalmente sesgada. ¡Saquen a ese vago del aire!", escribió el presidente de Estados Unidos.

Pues, bien, Kimmel abrió su programa de este jueves respondiendo a Trump. "Sigue diciendo que tenemos malas audiencias. Y deberíais hacerle caso, porque, si hay alguien que sabe de malas audiencias, es ese tipo", aseguró el presentador de Jimmy Kimmel Live!

Acto seguido, Jimmy recordó que el magnate ya pidió su cabeza en septiembre: "No funcionó señor presidente. Admiro su tenacidad". De hecho, aseguró que la rapidez con la que valoraba Trump su programa en redes sociales le delataba como fiel seguidor del mismo.

"Si está viendo el programa esta noche, como supongo que hace, le propongo esto: yo me iré cuando usted se vaya. Seremos un equipo. Nos alejaremos juntos hacia la puesta de sol, como Butch Cassidy y el Chico Sundance en Dos hombres y un destino", ironizó.

Jimmy Kimmel to Trump tonight: "I'll go when you go, okay? We'll be a team. Let's ride off into the sunset together like butch Cassidy and the suntan kid. [ Laughter ] And until then, if I may borrow a phrase from you: 'quiet, piggy.'" pic.twitter.com/FxFx3x6XH0 — LateNighter (@latenightercom) November 21, 2025

Y remató el monólogo apropiándose de una expresión que el presidente había usado recientemente: "Y hasta entonces, si me permite tomarle prestada una frase suya... ¡Cállate, cerdita!".

Así, Jimmy Kimmel hizo referencia a una de las últimas polémicas de Donald Trump. El presidente le espetó esta frase a Catherine Lucey, cuando la periodista de Bloomberg le preguntó por la publicación de los archivos vinculados a Jeffrey Epstein.

En EEUU está a pie de calle el debate sobre si el Gobierno debe desclasificar más documentación relacionada con el caso, existiendo presiones desde el propio Partido Republicano.

Un despido y una readmisión

El pasado septiembre, Jimmy Kimmel, conocido por sus monólogos críticos contra Donald Trump, hizo chistes que vinculaban a la derecha con el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, acusando a los republicanos de instrumentalizar la tragedia políticamente.

Estos comentarios generaron una fuerte reacción del entorno conservador y del propio Trump, quien aprovechó la situación para exigir la cancelación de Jimmy Kimmel Live!, argumentando falta de talento del humorista y baja audiencia del programa.

La ABC retiró "indefinidamente" el programa de Kimmel, lo que fue celebrado por Trump y sectores conservadores como una "victoria" sobre el discurso progresista en los medios. Tras una breve suspensión, y ante la enorme presión pública, ABC permitió el regreso del programa.