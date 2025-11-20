Marta Sánchez recuerda en 'El Hormiguero' el terremoto que vivió en Los Ángeles: "Me tiró de la cama. Recé y me despedí"

Marta Sánchez se ha sentado en el plató de El Hormiguero en la noche de este jueves, 20 de noviembre, para hablar sobre su trayectoria.

Lo ha hecho un día antes de presentar 40 años 1985-2025, un disco que celebra sus cuatro décadas en la música, con Abrázame como single inédito y siete temas que formaron parte de su etapa en Olé Olé.

A propósito de ello, Pablo Motos ha hecho un paralelismo con La Oreja de Van Gogh y le ha preguntado por las dificultades de sustituir a alguien. "Vicky Larraz tenía el listón muy alto. Y me imponía un poco. Pero estaba muy segura de mí misma", ha confesado.

.@Martisima_SoyYo nos presenta su nuevo disco '40 años 1985-2025', que sale mañana #MartaSánchezEH pic.twitter.com/zjy232tIJz — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 20, 2025

"Los fans muy bien. Empecé con muy buen pie", ha recordado la cantante. Sobre sus comienzos, también ha destacado la sensación de escucharse por primera vez en la radio: "Es irrepetible".

Durante la entrevista, Pablo Motos le ha preguntado por la "crisis" que se puede tener después de un concierto. Una sensación de soledad después de horas de adrenalina. En este punto, Marta Sánchez ha hablado de la meditación. Una práctica que hubiese querido descubrir antes.

"Me hubiese venido bien. La meditación te para la cabeza de una manera buenísima", ha confesado al presentador de El Hormiguero, quien también lleva a cabo esta práctica a diario.

En esta misma línea, Marta Sánchez ha comentado: "En TikTok hay un tío que tiene una voz dulcísima que me duerme".

Marta Sánchez celebrando sus 40 años de carrera en 'El Hormiguero'. Antena 3

En sus 40 años de música, la cantante lo ha vivido todo. Entre esas vivencias, un terremoto en Los Ángeles.

"Uno de los más grandes que se han dado ahí. La gente se cree que lo peor de un terremoto es la vibración, pero lo peor es el sonido, esa sensación de que el mundo se acaba", ha rememorado. "A mí me tiró de la cama y me puse a rezar en el suelo y a despedirme", ha recordado.

"Me quedé en el sitio paralizada y empecé a gritar 'Qué es esto'", ha añadido en su relato.

"Otra vez te persiguió un toro", ha comentado Pablo Motos respecto a aquellas vivencias épicas de Marta Sánchez.

"Sí, fue horrible. Estaba en la finca del niño de la Capea y nos fuimos a dar una vuelta a caballo. Yo llevaba un caballo negro espectacular, pero con mucho carácter. Había unos toros de fondo pastando y, de repente, uno levantó la cabeza, me miró y comenzó a perseguirme, pero solo a mí", ha contado.

"Perdí los nervios, me puse a gritar como una loca agarrada a las crines del caballo", ha recordado.

.@Martisima_SoyYo responde al rumor que siempre se ha dicho de ella #MartaSánchezEH pic.twitter.com/C619leq3DE — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 20, 2025

De Marta Sánchez siempre se ha dicho que es una diva. Incluso, que cuando la invitaron a Eurovisión pidió una planta de un hotel para ella sola. La artista, sin embargo, se ha defendido.

"Me jode porque es una fama muy inmerecida, soy cero diva. Tengo mucho carácter, porque tengo claro lo que quiero, pero nada más".

Y ha argumentado: "Por ejemplo, cuando me toca una suite muy grande en giras, llamo a pedir que me pongan una habitación doble normal. En los hoteles no soporto ver la cama deshecha y la hago antes de salir de la habitación. En los aviones limpio el baño si está sucio, limpio hasta el espejo".

Casi al final de la entrevista, Pablo Motos le ha preguntado qué paso cuando presentó una canción en el Un, dos tres. "Fui con un vestido de lacra y vino Chicho (Ibáñez Serrador) a verme al camerino. Y me dijo que antes del programa le acompañara a vestuario".

Una vez allí, "me sacó un modelito mínimo, de cuero negro, muy estilo nazi. Yo pensé: 'Mi padre, si me ve así, me mata". Pero nada más lejos de la realidad. "Creo que Chicho fue un poco el creador de ese papel de Marta Sánchez, mito erótico". Un mito que ha celebrado en El Hormiguero 40 años de carrera.