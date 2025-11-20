El inesperado reencuentro en televisión de Mauri y Bea de 'Aquí no hay quien viva' casi 20 años después del fin de la serie

Eva Isanta y Luis Merlo interpretaban a Bea y Mauri en 'Aquí no hay quien viva'. Atresmedia Televisión

Mauri y Bea, el cómico y recordado tándem de Aquí no hay quien viva, tendrán un 'reencuentro'. En este caso, en La 1. Luis Merlo y Eva Isanta serán concursantes de Top Chef: dulces y famosos, el nuevo talent show culinario que prepara Televisión Española y que tomará el relevo de Bake Off: famosos al horno tras dos temporadas.

Como desvela Yotele y ha podido confirmar BLUPER, Merlo ficha por el formato de Boxfish TV para cubrir el hueco de Antonio Resines, dentro del casting inicial que anunció la cadena pública hace una semana. Una indisposición médica habría obligado al actor a cancelar sus planes. Las grabaciones han arrancado esta semana.

Luis se embarca así en su primer talent show, por lo que los espectadores podrán verlo en una nueva faceta televisiva. Por su parte, Eva ha concursado en espacios como El bribón, 25 palabras, Adivina qué hago esta noche, Pasapalabra o Tu cara me suena.

Así las cosas, Merlo e Isanta cocinarán postres mano a mano después de haber dado vida a una de las parejas más icónicas de la ficción española, además de ser una de las primeras representaciones de la diversidad de la familia.

Mauri, tras la marcha de Fernando a Londres por trabajo, empieza a buscar compañera de piso y conoce a Bea, una veterinaria lesbiana con la que pronto forja una intensa amistad.

Durante un intercambio de confidencias, ella le confiesa a él su deseo de ser madre. Así que toman la decisión de que Mauri sea el donante para conseguirlo por inseminación artificial. Mauri se convierte en el gran apoyo de Bea durante el embarazo y la crianza de Ezequiel, de quien acaban compartiendo la responsabilidad.

Ambos actores también coincidieron en La que se avecina años después. Ella, como Maite Figueroa, alias 'La Cuqui', y él como Bruno Quiroga, un introvertido pianista que llega a Mirador de Montepinar tras separarse de su mujer.

Así es 'Top Chef'

Belén Esteban, Luis Merlo, Marina Castaño, Mariano Peña, Ivana Rodríguez, Samantha Ballentines, Eva Isanta, Roi Méndez, Natalia Rodríguez, Alejandro Vergara, Desirée Vila y Tote Fernández son los 12 pasteleros que competirán en Top Chef: dulces y famosos, programa que próximamente emitirá La 1.

Estos famosos deberán demostrar sus habilidades con la repostería para superar retos culinarios, desde elaborar postres clásicos hasta inventar los pasteles más creativos. Todas sus creaciones serán evaluadas por un grupo de jueces, que valorarán el sabor, técnica y presentación de cada uno de ellos.