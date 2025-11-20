Ariel, un argentino de 54 años, en 'First Dates': "Cuando llegué a este país daba la apariencia de gay, gigoló o pijo"

Ariel es representante comercial. Tiene 54 años y vive en La Coruña. Sin embargo, es de origen argentino. Este jueves, 20 de noviembre, ha buscado el amor en First Dates.

Se define como un hombre "lineal y constante". También le caracteriza la "lealtad", que es "muy directo y claro".

Ha llegado al restaurante de Cuatro presumiendo del característico sentido del humor de los argentinos. Incluso, ha bromeado con Carlos Sobera: "Tú eres argentino. No eres vasco, hombre".

Ariel contando su historia en 'First Dates'. Cuatro

Ariel ha recordado cómo fueron sus primeros años en España. "Cuando yo llegué a este país, la gente no se arreglaba". A día de hoy, en su opinión, las cosas han cambiado: "Ahora sí, los chicos se arreglan".

"Pero yo siempre mantuve un tipo lineal. De arreglarme, de ponerme el pelito... Daba el perfil de gay, gigoló o pijo", ha recordado. "Siempre se me tildó de eso. Pero el que me conoce realmente, sabe que no es así", ha reconocido.

Profesionalmente, se ha dedicado al textil. "Entre comillas vivo de las mujeres. Vendo ropa de mujer", ha explicado. Acto seguido, en tono de humor, Carlos Sobera le ha preguntado: "¿Eres mujeriego?" Y Ariel, recordando ese perfil de gigoló que daba cuando llego a España, le ha respondido: "Tengo esa pinta".

El argentino ha confesado que en su juventud salió con muchas mujeres. "Pero de una en una", ha aclarado. Nunca se ha casado ni tiene hijos. En First Dates ha intentado iniciar una relación con Trini, una trabajadora social, de Vigo y de 57 años.

Trini, la cita de Ariel, en 'First Dates'. Cuatro

Previamente, Ariel ha comentado lo que más le atrae de una mujer: "Su sonrisa y que sea alegre. Que haga deporte como yo. Que se cuide. No solo en lo físico, también en lo mental".

El argentino ha roto el hielo con un piropo a Trini: "Me gusta tu vestido". No resulta extraño, teniendo en cuenta que se dedica a la moda.

Tras un breve intercambio de palabras, ha iniciado la cena. Se han conocido hablando de sus orígenes y de sus anteriores parejas. Trini, como Ariel, tampoco tiene hijos. No le llama la atención la maternidad, ha comentado.

La cena ha transcurrido a la perfección y se han dado cuenta que tienen muchos puntos en común. A ella, Ariel le ha parecido "interesante y sano mentalmente". Él, por su parte, ha destacado: "Coincidimos". En la misma línea, Trini ha rematado: "Entre nosotros, algo de química y feeling sí hay".

La cita de Ariel y Trini en 'First Dates'. Cuatro

La decisión final ha sorprendido. Aunque han tenido buena sintonía, Ariel no ha quedado satisfecho. Y a pesar de que Trini sí habría tenido una segunda cita, la última palabra la ha tenido el argentino. "Todo lo que pedía, eres tú. Pero en la intimidad, no estaría contigo", ha sentenciado el comercial, poniendo fin a su date.