Lolita Flores, alto y claro, sobre su patrimonio: "Hacienda me quitó 2 millones de euros. Ahora vivo de alquiler y de mi trabajo"

Más allá del emocionante momento que vivió La Revuelta de Broncano con los actores palestinos Saja Kilani y Motaz Malhess, Lolita Flores revolucionó el show de TVE con sus respuestas a las preguntas clásicas.

La actriz y cantante, que acudió al programa de La 1 para promocionar la obra La casa de Bernarda Alba, donde interpreta al personaje de la criada, no tuvo problemas en hablar sobre cuál es su situación económica en la actualidad. Tanto fue así que fue ella misma la que instó al presentador que le sacara el asunto.

"Mi patrimonio se lo llevó Cristóbal Montoro. Me hizo dos inspecciones y tuve que vender mi casa", dijo sin contemplaciones, asegurando que ella, como otros tantos artistas sufrieron una "caza de brujas" en la etapa en la que el expolítico estuvo al frente del Ministerio de Hacienda.

Lolita, a continuación, aprovechó su intervención en RTVE para sacar a relucir que ahora es el propio Montoro quien está siendo investigado por presuntos delitos de corrupción.

"El señor Montoro se llenó muy bien los bolsillos. Él está imputado porque todo ese dinero que se llevó lo desvió para otras cosas. Espero que este señor lo pague de alguna manera", aseguró la también jueza de Tu cara me suena.

Lolita fue muy vehemente al decir ante Broncano que "no me va a devolver los dos millones de euros que me quitó, entre mi casa y muchas cosas más. Desde luego, yo no los tengo".

Al hilo de esto, explicó también que muchos artistas se acogieron a una sociedad que acabó siendo rechazada por el por entonces máximo responsable de la cartera de Hacienda. Y Broncano asintió: "Había muchos asesores que decían que se podía hacer y mucha gente lo hizo".

"Ya no tengo calores"

En consecuencia, Lolita sigue sufriendo los estragos de Hacienda al desvelar que, ahora mismo, no tiene ninguna propiedad: "Vivo de alquiler y vivo de mi trabajo, pero el patrimonio maravilloso que tengo es mi familia y el público que me llena los teatros".

La hija de la gran Lola Flores derrochó la misma sinceridad a la hora de hablar sobre el sexo. "Yo ya no tengo calores, se me han quitado hace mucho tiempo. Ya no tengo esa jiribilla por dentro", dijo tras comentar que ella necesitaría a un "hombre como Grison, que me hiciera reír".

Grison está para entrar a vivir #Larevuelta pic.twitter.com/unDO3SF5Fz — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 18, 2025

La invitada de La Revuelta admitió que lleva tres años sin tener relaciones sexuales, pero tranquilizó al decir que está "estupenda de todo".