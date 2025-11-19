"Dato mata relato": Pablo Motos da la cara por Juan del Val en 'El Hormiguero' tras las críticas por el Premio Planeta

Como cada martes en El Hormiguero, Juan del Val, Rubén Amón, Rosa Belmonte y María Dabán diseccionaron la actualidad política junto a Pablo Motos en la tertulia, en este caso, tras recibir la visita del actor Álvaro Morte.

Sin embargo, el presentador empezó la sección haciendo una mención especial hacia el flamante ganador del Premio Planeta y guionista del programa que presenta en Antena 3.

Y es que Motos quiso comunicar a sus espectadores que Juan del Val "ha batido todos los récords de la historia del Premio Planeta". "En estos primeros cinco días [que es cuando se tienen los primeros datos de ventas], es el escritor que más novelas ha vendido en toda la historia del Premio Planeta".

"Dato mata relato", agregó el valenciano, ante los aplausos del público de El Hormiguero, y a colación de todas las críticas que lleva recibiendo Juan del Val desde que el pasado 15 de octubre se supo que su publicación Vera, una historia de amor se hacía con el galardón literario y un millón de euros.

"Pues llevas razón. Esto ha sucedido", confirmó el escritor con una gran sonrisa. "Es un dato objetivo. Muchas gracias por decirlo. Al final, lo importante es la realidad. E insisto una vez más, lo importante es la gente".

Fue entonces cuando Amón salió al paso de forma irónica: "Dale las gracias a los detractores, que sin ellos no hubieras llegado tan lejos". Y Juan del Val le siguió. El colaborador de Pablo Motos se llevó la mano al pecho y se dirigió a cámara: "Os necesito".

Responde a Bob Pop

En las últimas horas, además, ha trascendido la respuesta de Juan del Val al durísimo alegato que hizo Bob Pop en contra de los Premios Planeta en 2022, cuando Sonsoles Ónega fue la ganadora gracias a Las hijas de la criada.

"El Planeta no es un premio al que uno opta, sino que alguien te dice 'preséntate, que te daremos un premio por cuatro páginas", dijo en el programa de Àngels Barceló Hoy por hoy. "Cuando haces una transferencia entre cuentas no te cobran comisión".

El también colaborador de La Roca ha calificado de "absolutamente lamentable" las declaraciones de Bob Pop en una entrevista reciente en el espacio radiofónico Aquí Catalunya.

Audiencias

El Hormiguero, por cierto, aguantó muy bien la competencia contra el fútbol. Si el partido de España arrasó en La 1 con un 29,1% de share, el programa de Pablo Motos se mantuvo en sus datos habituales al marcar un 14,4% en Antena 3.

También ganó en el tramo que compitió directamente contra Broncano -tan solo 30 minutos- al registrar un 18,4% por el 13,6% que consigue La Revuelta en La 1.