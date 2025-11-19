Ana Rosa, el motor de Telecinco en audiencia: su programa consigue uno de sus mejores datos en la mañana (14%)

La presentadora Ana Rosa Quintana en su programa de Telecinco este martes 18, de noviembre.

Ana Rosa Quintana puede presumir de ser el rostro visible del programa más competitivo que tiene Telecinco en su programación diaria, que normalmente suele oscilar entre el 6 y el 10%. Así lo dicen los datos de audiencia de una cadena que sigue sumida en una profunda crisis.

El matinal que presenta la comunicadora madrileña tira del carro del canal principal de Mediaset, en el que pocas ofertas del daytime son capaces de superar el doble dígito. Tan solo resiste El Diario de Jorge, que ha logrado hacerse un hueco en las tardes.

De acuerdo a datos de Kantar Media, el programa promedia un 12,3% de cuota de pantalla en lo que llevamos de temporada, superando en un 30,5% la media de Telecinco en sus días de emisión.

Este martes, de hecho, el formato de Unicorn Content despuntó de forma notable. El programa de Ana Rosa se apuntó un 14% de share, casi cinco puntos por encima del 9,1% que promedió Telecinco en el día.

Quintana consigue así su mejor resultado desde el 17 de octubre, y el cuarto mejor dato en lo que llevamos de temporada. Esta subida de audiencia coincidió, por cierto, con la entrevista que le hizo Ana Rosa al líder de VOX, Santiago Abascal.

Ana Rosa Quintana entrevistó al líder de VOX, Santiago Abascal, este martes.

El programa de Ana Rosa crecía así 1,6 puntos respecto al lunes (12,4%) y dos puntos si tenemos en cuenta el mismo día de la semana pasada (12%).

La presentadora puede sacar pecho de ser la primera opción de las teles privadas, al imponerse aEspejo Público de Susanna Griso (12,2%), que, al fin y al cabo, es su máxima oponente.

Eso sí, TVE continúa siendo un martillo pilón a esa hora gracias al tándem que forman La hora de La 1 de Silvia Intxaurrondo (20,3%) y Mañaneros 360 con Javier Ruiz y Adela González (16,3%).

Al Rojo Vivo se queda muy por detrás (8,3%) en laSexta.

'La isla', el otro salvavidas

Como decíamos líneas más arriba, Telecinco sigue sin recuperar la confianza del público. A falta de semana y media para que acabe el mes, la cadena va camino de anotar su peor noviembre en toda su historia (8,9%), cuatro décimas menos de lo que marcó en 2024.

Y lo haría en un mes en el que el grupo de Fuencarral ha sacado su artillería pesada, al estrenar GH 20 y La isla de las tentaciones 9, dos de sus grandes marcas.

Sin embargo, los realities están teniendo un rendimiento muy dispar. Mientras que el programa que capitanea Sandra Barneda va de récord en récord, liderando en prime time, el formato de Jorge Javier está teniendo muchos problemas en su arranque.

Y es que sus audiencias están lejos de lo esperado: GH 20 empezó líder con un aceptable 15,8%, pero bajó cuatro puntos con su segunda gala (11,8%), siendo superado por Buenafuente y su Futuro imperfecto.

En prime time, por último, Telecinco se está llevando la alegría los viernes, una noche que habitualmente suele ser de Antena 3 con La Voz, Tu cara me suena o El Desafío.

Y lo ha conseguido después de convencer (y quitarle el veto) a Kiko Rivera para que volviera a los medios. ¡De viernes! lleva dos semanas consecutivas liderando (14,3%) frente al talent de Atresmedia.