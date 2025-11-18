Shock total con los nominados de 'OT 2025': los dos grandes favoritos para ganar el concurso de Prime Video, en peligro

En Operación Triunfo todo puede ponerse patas arriba en unos instantes. Y, si no, que se lo digan a Téyou y Guillo Rist, los nominados de la gala 9 del programa de Prime Video. Uno de ellos vivió este lunes su penúltima gala como concursante, la misma noche en la que Lucía Casani se convirtió en la expulsada.

En la entrega de este 17 de noviembre quedó claro que el jurado está en un punto de exigencia máxima y que ningún participante es intocable en el formato de Gestmusic.

Tras las actuaciones, entre las que destacó con creces la espectacular versión de Beautiful Things de Benson Boone que hizo Tinho, y el número de Ana Mena, llegaba el temido momento de la expulsión.

El porcentaje de salvación fue exactamente el mismo que el de hace dos semanas, en la nominación entre Laura Muñoz y Olivia. Guille Toledano aseguró su permanencia gracias al 67% de los votos del público, frente al 33% que obtuvo Lucía Casani.

El hecho de que Cristina se llevase la gran alegría de la gala, es decir, que los espectadores la eligiesen favorita, trastocó los planes del jurado. Abraham Mateo le confirmó que, a todas luces, habría estado nominada: "Tenemos claro que hoy no has tenido tu mejor noche. Has tenido actuaciones mucho mejores".

Cristina y Olivia interpretaron 'Manchild', canción de Sabrina Carpenter. José Irún

La siguiente en recibir su valoración fue Téyou, que este lunes interpretó Super Vacío de Vic Mirallas, con el propio profesor de canto acompañándola al saxofón. "Es una gala 9 y puede ser la oportunidad de ti para dar ese golpe sobre la mesa. Por eso te proponemos para nominación", le comentó Cris Regatero.

La siguiente en caer en combate fue Claudia Arenas, que defendió Latin Girl de Emilia Mernes. Mateo aplaudió "la presencia escénica" de la joven, pero expuso que "vocalmente podría haber estado mejor". Y es que la voz de Arenas fue de las más afectadas tras salir a firmar discos el pasado sábado.

A Guille Milkyway le tocó nominar a Olivia, que insistió en que la madrileña tiene ese "algo" que no se puede explicar con palabras, pero que la hace conectar con el público. "Ya os vemos a todos brillando fuera, en la industria, pero nos gustaría que brillarais también aquí", justificó el líder de La Casa Azul.

Leire Martínez expresó que Guillo Rist tampoco había tenido su mejor noche, guitarra en mano, al son de Peregrino de Carlos Ares. También que los continuos bajones anímicos estaban afectando a su rendimiento, de manera que la ex de La Oreja de Van Gogh le colocó en la cuerda floja.

Olivia fue la salvada de los profesores, mientras que los compañeros hicieron lo propio con Claudia Arenas. Así las cosas, Téyou y Guillo Rist se jugarán la expulsión en la décima gala, quedándose fuera de la final uno de los concursantes con más papeletas de ganar el talent musical.