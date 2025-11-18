La pulla de Gonzalo Miró a Mariló Montero tras su victoria en 'MasterChef Celebrity': "Has ganado en la tele del régimen"

Después de la victoria de Mariló Montero en Masterchef Celebrity 10, las críticas han estado aseguradas, pues no son pocos los que se han encargado de recordar las palabras que entonó la de Navarra en el programa de David Broncano, La Revuelta, durante su visita como invitada.

Entonces, Montero aseveró, entre otros aspectos, que faltaba pluralidad en el ente público, que "el periodismo tendría que ser libre e independiente y da la sensación de que últimamente no puede serlo y tendría que serlo".

En esa línea, incluso, defendió la tauromaquia y se lamentó de que no hubiera espacio para ese "arte". Ahora, tras alzarse con el premio de este concurso culinario, no han faltado las voces que han subrayado que Mariló ha concursado, y ganado, precisamente en un programa del ente público.

Este martes, día 18, Mariló se ha reencontrado en el espacio Directo al grano con una voz crítica, la de su compañero Gonzalo Miró.

Apenas unas horas después de que la presentadora se alzara con la victoria en la décima edición de MasterChef Celebrity, ambos se han visto las caras. En las antípodas políticas, sabido es que Mariló y Gonzalo se enzarzan siempre que la ocasión lo requiere en interesantes debates en Espejo Público.

Con sonrisa pícara, Gonzalo Miró, fiel a su estilo incisivo, no ha dudado ahora en lanzar una pulla, en tono de broma, a Montero: "Es una alegría y una sorpresa que tú hayas ganado en la televisión del régimen".

"Hombre, Mariló, siendo esto la televisión del régimen, que ganes tú un concurso de cocina en la televisión...", abunda Gonzalo.

En esa línea, Mariló ha añadido: "Respeto mucho a Macarena Rey, lleva 14 años emitiéndose MasterChef con muchísimo éxito. Lo que he dicho esta mañana a los medios que quieren vincular a una cosa con la otra, y yo creo que no tiene nada que ver, es que la cocina une".

"Una mesa en la que tú muestras los platos que han sido procesados y cocinados por alguien que lo ha hecho con mucho amor, une a las familias. MasterChef no tiene ideología y no voy a ser yo quien rompa el respeto histórico", ha agregado la que un día fue conductora de La mañana de La 1.

En otro punto, Miró le ha hecho ver a Mariló: "No sé si la siguiente en ser recibida por Pedro Sánchez vas a ser tú como ganadora de MasterChef".

A lo que Mariló ha respondido: "Hoy no es el día, hoy estoy con mi chaquetilla blanca y perdonadme que yo brille, porque me lo he ganado MasterChef Celebrity, que no es cualquier cosa. Y a mí no me ensombrece nadie mi momento".