Andreu Buenafuente y Silvia Abril darán las Campanadas en RTVE: un matrimonio para plantar cara al 'efecto Pedroche'

Misterio resuelto. Andreu Buenafuente y Silvia Abril son los elegidos por RTVE para presentar las Campanadas desde la Puerta del Sol el próximo 31 de diciembre.

Los cómicos, que además son pareja sentimental desde hace años, recogerán el testigo de David Broncano y Lalachus, quienes hace unas semanas confirmaron desde La Revuelta que no estaban interesados en repetir la experiencia de 2024.

La elección, avanzada por Informalia, no es casual. La televisión pública tira de la experiencia de uno de los fichajes bomba de la era José Pablo López.

RTVE por ahora se mantiene en silencio al respecto. Fuentes de la cadena ni confirman ni desmienten a BLUPER la que será apuesta para una retransmisión clave, después de que el presidente de la Corporación avanzara que iba a ser "algo muy diferente" y "espectacular".

De hecho, Buenafuente es uno de los grandes aciertos en la programación nocturna de La 1, pues su programa, Futuro imperfecto, se ha hecho un hueco en la noche de los jueves, con unos datos de audiencias muy decentes.

Andreu Buenafuente, en la grabación de la pasada entrega de 'Futuro Imperfecto'. RTVE

Tanto es así, que la semana pasada el programa lideró sobre la segunda gala de Gran Hermano, que era una de las grandes bazas de Telecinco para reflotar los datos este mes de noviembre.

Aunque ninguno de los dos ha tenido el privilegio de presentar las Campanadas en televisión, lo cierto es que tanto Andreu Buenafuente como Silvia Abril tienen en su haber haber sido los maestros de ceremonias de los Premios Goya hasta en dos ocasiones, en 2019 y en 2020.

Por su parte, Silvia Abril es una de las humoristas más reconocidas de nuestro país. También es uno de los rostros habituales de Futuro imperfecto, donde recuperó a la niña de Shrek. Y la semana pasada dio la nota versionando el tradicional villancico navideño de Mariah Carey.

La presentadora y humorista Silvia Abril. RTVE

Se desvela así el arma de RTVE para hacer frente al 'efecto Pedroche'. Los catalanes competirán contra Cristina Pedroche y Alberto Chicote, que despedirán al 2025 en una retransmisión conjunta en Antena 3, laSexta y Atresplayer, la plataforma de Atresmedia.

Sandra Barneda y Xuso Jones serán los encargados de brindar por el 2026 para Mediaset. Los presentadores de La isla de las tentaciones y Lo sabe no lo sabe capitanearán una emisión que nuevamente saldrá del kilómetro cero de la capital al ser desde Formigal, en Huesca.