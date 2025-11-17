Rappel se disculpa con la hija de Encarnita Polo, pero ataca de nuevo: "Ella no quería estar en una residencia"

"La pena era no tener a los gatos con ella. Eran como sus nietos", estas son las primeras palabras que ha pronunciado Rappel sobre la muerte de Encarnita Polo en El tiempo justo, el programa de Joaquín Prat, donde se ha sentado tras sus duras declaraciones a la hija de su amiga fallecida.

La muerte de la artista ha dejado momentos desoladores, como las lágrimas en directo de José Manuel Parada en el programa de Sonsoles Ónega o las palabras de Rappel ante las cámaras de Europa Press.

Sin embargo, han sido muchos los que han calificado de falta de respeto las palabras del vidente, por lo que ha reaparecido este lunes, 17 de noviembre, en el plató de Mediaset para rectificar y reformular sus palabras, además de pedir perdón a Raquel, la hija de Encarnita.

"Aprovecho la oportunidad que me habéis dado...", ha comenzado diciendo el vidente tras sentarse en el plató. Rappel ha reconocido que el otro día se equivocó y que, por sus impulsos, dijo cosas que no debería haber dicho. "Me acababan de dar la noticia de su trágica muerte y estaba en un sitio público. No lo pensé. Tengo que reconocer mi error y pido perdón", ha confesado.

Rappel en el programa de 'El tiempo justo' hablando de Encarnita Polo. Mediaset Infinity

Pero ha explicado que la noticia de su fallecimiento le dejó mal y se dejó llevar. "Me dejé llevar por la rabia y por los impulsos. Pero es que no puede ser, estaba en una residencia y ella no quería estar en una residencia", ha reconocido en plató.

Y añade: "Ella siempre alardeaba de que siempre cuidó de su madre y reivindicó que ella siempre la iba a cuidar hasta el último momento".

Además, ha dejado claro que para él fue una persona importante y que las palabras que le dijo la última vez que se vieron eran relevantes. "De verdad, habrá mucha gente que pensará que era una tontería, pero para ella, sus gatos eran su familia, y deshacerse de ellos -que era lo que más quería-...", ha expresado, dejando entrever que eso ha podido ser una de las cosas que le llevó al deterioro.

Sin embargo, en el programa, rápidamente, han querido dejar claro que su hija Raquel llevó a su madre a una residencia porque el Alzheimer que sufría no le permitía hacer vida sola. Aunque Rappel insistía: "A mí me decía Encarna: 'Yo lo único que no quiero es verme en una residencia'".

Aun así, después de continuar con el mismo relato, decidió volver a disculparse. "Me arrepiento y pido perdón, que no he querido hacer daño a su hija", ha reiterado.

Y después ha querido hablar de él mismo: "Pero pienso en mí, que yo me he portado muy bien con mis hijos y con mis nietos; yo no pienso verme en una residencia. Si yo estoy bien, quiero estar en mi casa hasta el último momento. Yo quiero acabar mi vida en mi casa", ha confesado, asumiendo el mea culpa tras sus palabras del día que conoció la noticia de la muerte de su amiga.