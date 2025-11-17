Inma, divorciada de 56 años en 'First Dates': "No me importa que sea calvo, pero la cara no es lo que busco en un hombre guapo"

Una noche más, abre sus puertas el restaurante más famoso de la televisión. First Dates vuelve una emisión más a las noches de Cuatro para fusionar el amor con el entretenimiento en el access prime time de la cadena de Mediaset.

Carlos Sobera, dueño de este cortijo desde hace muchos años, ha recibido a una pareja de lo más variopinta. Antonio -o Tonete, que es como le gusta que le llamen- e Inma, ambos de Galicia y con ganas de buscar el amor. Sin embargo, ella se deja llevar por las primeras impresiones y parece que no es su tipo.

Antes de comenzar la cena, durante las presentaciones ya han compartido sus primeras sonrisas, pero quizá esto no sea algo que realmente sea de valorar, porque en los totales Inma no ha dejado de expresar su opinión libremente y Tonete no le gusta.

"Está por encima de mí, sinceramente. Empecé perdiendo el partido claramente", estas son las palabras que pronunciaba el de Lugo tras ver a la que sería su cita de esta noche. Y no iba desencaminado.

Antonio e Inma en 'First Dates'. Mediaset Infinity

Por otro lado, Inma dejó claro que no le importa que no tengan pelo, pero hay algo que no le encaja. "No me importa que sea calvo, pero quizá la cara no es lo que yo me encuentro en un hombre interesante, un hombre guapo. Aunque suene un poco materialista, pero es así", ha confesado fuera de cámaras.

Parece que el físico es algo muy importante para la de Ourense, ya que si la cara no le atrae, posiblemente no encuentre lugar en su corazón para él. Aunque ella ha confesado que no quiere un marido, que quiere novio, porque son mejores y siempre están. No quiere pasar ese límite.

Pero esta ilusión de encontrar a alguien que le complemente se le ha ido difuminando a lo largo de la cita, sobre todo cuando Tonete le ha confesado que tiene fobia a volar. "Me dan miedo los aviones, tengo fobia. Todos los viajes que hago los hago en coche", explica.

"No lo va a hacer por mí. Uno no se mete en un avión con estos años y a mí me encanta viajar", ha relatado fuera de cámaras. Parece que Tonete se lo pone complicado a Inma para conquistarla, porque, además, cuando ella le ha contado que una de sus pasiones es ver puestas de sol, su respuesta ha sido: "Yo no soy tanto de eso". ¿La cara de Inma? Una verdadera fantasía.

Inma en 'First Dates'. Mediaset Infinity

Aunque la cita se hizo cuesta arriba cuando Antonio comenzó a preguntar por el sexo. Inma se sinceró y se lo dejó claro: "Para mí, el punto G del clítoris hace que me suba por las paredes", ha explicado, mientras Antonio no sabía dónde meterse, haciendo aspavientos como si de Antonio Recio se tratase. "¡Madre mía!", exclamaba.

Él quiso no decir nada porque "se enteraría toda España", y ella llegó a la conclusión de que debía "ser algo anal". Finalmente, esta cita acabó en la sala de la intimidad, compartiendo bailes, besos y abrazos, aunque no donde Tonete querría. Se lo pasaron bien, pero Inma rechazó tener una segunda cita con Antonio: "Creo que no encajamos", ha concluido.