Asier Etxeandía recuerda los rodajes de 'Un paso adelante': "Era terrible. Acabé durmiendo 2 noches en un banco de Ópera"

Un programa más, Al cielo con ella, el late night presentado por Henar Álvarez para La 2 de Televisión Española, ha dado en la clave para dejar un programa de lo más perfecto en su emisión semanal.

El formato de RTVE ha sido visitado por el actor Asier Etxeandía, conocido por sus personajes en cine y televisión.

Durante la entrevista, la presentadora le ha preguntado por su paso por Un paso adelante, aquella serie de Antena 3 que dejó grandes momentos para la historia de la televisión y que se convirtió en un fenómeno de masas.

Etxeandía formó parte de la primera temporada de la serie, donde daba vida a Beni, un bailarín de 190 centímetros de altura, con rastas y vasco.

Quizás su forma de vestir y su personalidad fueron lo que dieron un giro al personaje que interpretaba. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando ha salido a la luz por qué dejó la mítica serie y la dura experiencia que vivió durante su rodaje.

Henar Álvarez le recordaba que Pablo Puyol había sido uno de los últimos invitados y le contó que los rodajes de UPA eran muy duros. "Terrible, era terrible", ha comenzado diciendo el actor sin dejar terminar a la presentadora.

Ha sido ahí cuando ha relatado una de las peores experiencias que vivió en aquella época. Recién llegado de Bilbao, con una maleta llena de ilusiones, experimentó una de sus peores vivencias: dormir en la calle.

"Yo llegué a dormir en el trastero de Pablo Puyol, en la casa de un colega de una colega que me dejó, que encima no le avisó y me echó de casa cuando llegó porque vio a un punky, con las rastas de Beni, durmiendo en su cama", ha explicado.

Y añade: "Me echó a la calle y me fui a dormir a un banco de Ópera dos noches. El cochazo de producción me vino a recoger a ese banco, así que todo era tan bizarro que les mandé a tomar por culo".

Asier Etxeandía y Henar Álvarez en 'Al cielo con ella'. RTVE Play

Es entonces cuando Álvarez le expresaba su orgullo por la confianza que tenía en sí mismo, ya que estaba en los comienzos de su carrera, a lo que Asier no dudó en responder con ironía: "Es que yo venía de Bilbao, cariño", comentó entre risas.

Pero quiso añadir que él solo buscaba una experiencia en el mundo de la interpretación. "Ya había hecho teatro y otras cosas. Además, tampoco buscaba la fama ni nada, solo era una experiencia", expresó.

Así fue como decidió abandonar la serie, no solo por la precariedad en la que vivía, sino también por el trato que recibía en algunas ocasiones por parte de la producción. "Asier, por favor, las revoluciones nunca han servido para nada", le dijo un día una chica del equipo.

El actor cuenta que le respondió que era extraño que lo dijera una mujer, que estaba allí trabajando después de una revolución. Y que la contestación que recibió fue que, con esa actitud, no iba a trabajar mucho en Madrid.

Finalmente, el actor concluyó su relato asegurando que no quiso continuar. “Me piré y no he dejado de trabajar desde entonces”, sentencia. Tanto es así, que ha trabajado con grandes directores como Pedro Almodóvar e incluso ha estado nominado a dos premios Goya.