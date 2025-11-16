Rappel estalla contra la hija de Encarnita Polo: "La abandonó como a un perro, ¿dónde está el dinero de sus pisos y sus joyas?"

La muerte de Encarnita Polo en extrañas circunstancias ha conmocionado al mundo del espectáculo, así como a numerosos rostros conocidos de nuestro país. Este sábado, la hija de la cantante y actriz, Raquel Waitzman Polo, asistió a su último adiós. Un funeral de carácter íntimo que, salvo el actor Antonio Albella, se han perdido muchos amigos de la artista.

Rappel, visiblemente molesto, ha arremetido duramente contra la hija de sevillana. En declaraciones al programa Fiesta, de Telecinco, ha lamentado las decisiones que esta había tomado en relación a la vida de Polo: "No tenía que haberla ingresado nunca en un centro".

"Ha abandonado a su madre. ¿Dónde está el dinero de los pisos? ¿Dónde están las pieles, la ropa y las joyas?", ha explicado.

A lo largo de su carrera, Encarnita Polo participó en 6 películas y grabó más de 10 discos de larga duración. GTRES

"Su hija sobra en el funeral"

El último adiós a Encarnita Polo ha tenido lugar este sábado, 15 de noviembre, en el cementerio de Ávila, en la más estricta intimidad. A su despedida póstuma no han acudido famosos ni caras del mundo del espectáculo. Solo han asistido quienes formaron parte del círculo más íntimo de la artista: su hija, Raquel Waitzman Polo, y su amigo Antonio Albella, actor y excomponente del grupo Locomía.

Ahora, Rappel ha dejado clara su disconformidad con la manera de actuar de la hija de Polo. "No puedes poner a la pobre Encarnita, que según me han dicho estaba en su habitación con la puerta abierta y este ser entró y la mató en su cama, en una residencia... es que es muy fuerte", ha dicho.

"Que hayan sabido vender su casa y sus cositas personales. Eso sí se ha sabido vender. Y que ahora estuviera sola como un perro en un sitio que uno que estaba con la puerta abierta la ha matado. Me parece que no tiene perdón de Dios", añadía, encolerizado, ante las cámaras de televisión.

"Y ahora que hagan un funeral... Creo que su hija sobra en el funeral. Y lo digo con todas las narices". Sin tapujos, el futurólogo y tarotista ha detallado "no tenía que haberla ingresado" en una residencia porque "ella estaba estupendamente bien".

De 'rey' de la alta costura de Madrid a empresario de éxito: 11 cosas que no sabías de Rappel, el vidente de los famosos GTRES

La artista "estaba muy bien"

"Encarnita estaba muy bien para estar en su casa, para ser la mujer que era hasta el último momento, coqueta y presumida, era una mujer que se arreglaba", ha destacado.

"Ahora va a ir al funeral a que le demos el pésame. ¿De qué? ¿Después de abandonar a su madre y que un hijo de su madre la ha matado en un centro?".

Visiblemente enfadado, Rappel ha lanzado varias interrogantes a Raquel: "¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero de los pisos que tenía Encarnita? ¿Y las joyitas que tenía? Las pieles, las ropas, los recuerdos preciosos que tenía Encarna, ¿dónde está todo eso?".

Por último, Rappel ha dejado claro que no piensa darle el pésame a su hija porque "yo pido por su alma, pero creo que es que no tengo que darle el pésame a nadie".