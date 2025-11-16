El interminable legado de Los Javis en series y televisión: de 'Paquita Salas', 'Veneno' y 'La Mesías' a 'Drag Race'

Este pasado martes trascendía la noticia de que Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos popularmente como los Javis, se separaban después de quince años de relación. Se conocieron en 2010 cuando Ambrossi le envió un mensaje privado por Facebook a Calvo.

Así lo recordaba el multifacético Ambrossi a El País en 2023: “Nos conocimos por Facebook. Nos habíamos visto alguna vez porque los dos éramos actores y él era conocido por Física o química, y yo me metí y le escribí en plan ‘me gusta mucho tu trabajo’.

En 2012 se fueron a vivir juntos a un piso en Malasaña y al año siguiente crearon su primera producción propia, el musical La llamada, que se convirtió en una pieza de culto. Lo que iba a ser ocho funciones en el vestíbulo del Teatro Lara se transformó en una gira que terminó en 2024.

Las protagonistas fueron Macarena García, hermana de Javier Ambrossi, y Claudia Traisac (32), quien sale desde 2014 con Josh Hutcherson, protagonista de Los juegos del hambre y que apareció en un capítulo de Paquita Salas. Con la adaptación del libreto debutaron en la gran pantalla en 2017. Ese desafío teatral fue el primer paso para su posicionamiento a nivel de marca.

Con la creación en 2016 de Suma Latina S.L., los Javis dieron un paso más en su vasto universo al crear y coproducir Paquita Salas, su primera serie de éxito emitida en Flooxer, el canal de streaming de Atresmedia, y posteriormente saltó a Netflix, que compró los derechos.

'La Mesías', de Movistar Plus+, es otro de los éxitos de Los Javis en ficción.

La ficción protagonizada por Brays Efe fue su trampolín definitivo. Les terminó de consagrar Veneno (Atresplayer), basada en la vida de la popular vedette. Después estrenarían Cardo (Atresplayer) y Vestidas de azul (Atresplayer), una secuela de Veneno.

Como productores ejecutivos, Los Javis lanzarían La Mesías (Movistar Plus+); Mariliendre, la primera serie musical de Atresplayer, y Superstar (Netflix), sobre la vida de Tamara.

En estas narrativas televisivas, el estilo de los Javis muestra una identidad visual y verbal heredera directa de Pedro Almodóvar, a quien veneran desde siempre. Tal es su admiración que el pasado junio estrenaron en Movistar Plus+ la serie documental en tres partes titulada Pedro x Javis.

Además de sus producciones propias, Ambrossi y Calvo también han estado vinculados a otros exitosos programas de televisión: Mask Singer: adivina quién canta (Antena 3), donde formaron parte del jurado y del equipo de investigación desde 2020 a 2024, y Drag Race España, donde también son jueces desde 2021.

Los Javis fueron investigadores de 'Mask Singer', de Antena 3.

También fueron profesores de interpretación en la Academia de Operación Triunfo.

Visibilidad al colectivo LGTBI

La imaginería de los Javis está amparada por dar voz a diferentes grupos sociales pertenecientes al colectivo LGTBI gracias a los biopics y la ficción televisiva que normalmente tiene como escenario al Madrid más cosmopolita.

Con Veneno lograron visibilizar al mundo transexual desde una perspectiva inclusiva, familiar y cotidiana y con Cardo reflejaron las contradicciones de la generación nacida en los años noventa.

Desde un punto de vista del lenguaje, Ambrossi y Calvo simbolizan en televisión lo mismo que supuso Almodóvar (76) para el cine, una ruptura. En sus guiones hay integración, marginalidad, identidad queer y un sentido de la ironía y del humor con toques de realismo mágico que les permite radiografiar los recovecos más oscuros de la sociedad.

Corrían el riesgo de pasar de moda, pero el tiempo les ha dado la razón. Su análisis de la realidad sigue dando sus frutos porque todo lo que tocan lo convierten en oro.

Imagen de la serie 'Veneno', de atresplayer.

Y para asegurarse de esa baza decidieron fundar en 2021 Suma Content S.L -continuidad de Suma Latina-, Superstar Producciones S.L. en 2022 y al año siguiente Mi Querida Señorita Producciones S.L. En la actualidad, estas últimas fueron absorbidas por Suma Content S.L.

Su situación es boyante, a tenor de las cifras de la última sociedad que según el último ejercicio presentado en 2022 contaba con activos por valor de 19,5 millones de euros, facturó otros 2,5 millones de euros y tiene contratadas a 66 personas.

Siguen trabajando juntos

La separación de los Javis no implica desavenencias creativas ya que fuentes cercanas a ellos aseguran que siguen trabajando codo con codo.

A pesar de la crisis que venían arrastrando desde hace unos meses, esta no ha supuesto un problema para que el pasado 5 de noviembre terminaran satisfactoriamente el rodaje de la película La bola negra. El reparto es de infarto: Penélope Cruz, Glenn Close, Guitarricadelafuente, Lola Dueñas o Miguel Bernardeau.

Los Javis, junto a Glenn Close, uno de los fichajes de su película 'La bola negra'. GTRES

Una vez más tratan el tema de la homosexualidad desde el prisma de la obra homónima inacabada de Federico García Lorca en la que son protagonistas tres hombres gays.

Como ávidos lectores, llegó un momento en que el piso de los Javis en Malasaña se les quedó pequeño, por lo que decidieron dar rienda suelta nuevamente a su imaginación para construir la casa de sus sueños en Pozuelo de Alarcón.

Prometieron que su casa iba a ser el lugar de disfrute de familiares y amigos. Y cumplieron su palabra ya que organizaron un fiestón para recibir el 2025 donde acudieron Brays Efe-, Rosalía, Macarena García y Anne Igartiburu.

Los Javis también alargaron sus tentáculos a otras industrias como ha sido la moda, para la que crearon la empresa Holagay S.L, destinada al diseño y creación de prendas de vestir, complementos o cosmética. Pero lamentablemente fracasaron en el intento ya que hace dos años decidieron extinguir la sociedad.