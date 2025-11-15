Vuelan los 'dardazos' entre Lydia Lozano y Kiko Rivera en '¡De Viernes!': "Nunca estás contenta con nada"

Este 14 de noviembre, Kiko Rivera se sentó en un plató por primera vez en tres años. Lo hizo en el de ¡De Viernes!, tras ser el protagonista del Scoop de la semana pasada. El hijo de Isabel Pantoja llegaba dispuesto a sincerarse sobre su ruptura con Irene Rosales o el incidente que protagonizó esta semana su hermano Cayetano.

Rivera volvió a ser un talismán para Telecinco este viernes, ya que el formato de Mandarina superó por segunda semana consecutiva a La Voz. Clavando, además, el mismo dato. Un 14,3% de cuota frente al 12,3% del talent musical, con récord de espectadores de la temporada: 1.127.000.

Para Kiko, la entrevista no fue una balsa de aceite precisamente. En los primeros minutos de programa, protagonizó un desencuentro con Lydia Lozano. Tras la emisión de un vídeo para poner en contexto al espectador, el ex de Rosales quiso dirigirse directamente a la periodista.

“Lo primero que quiero decir, con toda la tranquilidad y con todo el respeto del mundo, a la señorita o señora Lydia Lozano…”, comentó, con sorna, el entrevistado. “Hijo, nos conocemos de toda la vida. Llámame ‘Lili’ si quieres. Te he entrevistado muchas veces”, le contestó ella.

Al parecer, al primogénito de Pantoja le habían ofendido unos comentarios de Lydia sobre cómo se había referido a Irene. “Hay gente que tiene muy claro qué hacer con mi vida, pero que no tiene muy claro qué hacer con la suya. Creo que he hablado respetuosamente de Irene. Ella es la madre de mis hijas”.

Kiko Rivera y Lydia Lozano se enzarzan en '¡De Viernes!'. Mediaset España

“Si no, me lo hubiera dicho. Me interesa lo que diga ella, no lo que digan los demás”, afirmó, rotundo, Rivera. Mientras tanto, Lozano recalcaba que Rosales había hablado de manera más elegante de la separación: “Me pareció innecesario que dijeses que te molestaba su presencia”.

Entonces, invitado y colaboradora se enzarzaron en un rifirrafe. “Vale, pues perdóname”, señaló Lydia. “No, no te perdono”, ironizó el DJ. “¿No me perdonas? ¿Con todo lo que ha pasado en tu familia y no me perdonas a mí?”, preguntaba, incrédula, la que fue tertuliana de Sálvame, La familia de la tele o Ni que fuéramos Shhh.

Santi Acosta y Beatriz Archidona pidieron un tiempo muerto para irse a publicidad, pero la tensión continuaría después de la pausa. “¿Por qué te molesta tanto mi comentario?”, quiso saber Lydia Lozano. “No me molesta, me da exactamente igual”, respondió él.

“Es que el presentador ha retomado el tema y yo no me voy a quedar callada, como comprenderás. ¿Lo entiendes?”, sentenció Lydia, y Kiko reconocía: “Me molesta que nunca estés contenta con nada de lo que digo”. En ese punto, tomaba la palabra Terelu Campos, en un tono más conciliador.