Malú, a lágrima viva tras la actuación de una vieja conocida de 'La Voz': "Lo más bello que ha pasado aquí en mucho tiempo"

Momento emotivo el que surgió en la entrega de La Voz que Antena 3 emitió este viernes, 14 de noviembre. El talent show musical se encontraba en la segunda noche de asaltos cuando hacía su aparición Aroa Salaño, una joven de 18 años.

Los más acérrimos al formato de ITV Studios la recordarán: hace tres años, Salaño pasó por La Voz Kids. Su timbre cautivó a Pablo López, pero se acabó incorporando al equipo de David Bisbal. Pero, ahora que era parte del grupo de López, los nervios le traicionaron.

Ya en los ensayos para los asaltos, la aspirante mostraba multitud de inseguridades. Inseguridades que intentó quitarle su ‘coach’, recomendándole que mantuviese su esencia y su autenticidad en el plató.

Así, la de Almería salió a cantar Dragón, la exitosa balada de Lola Índigo. La concursante olvidó la letra y tuvo que disculparse ante el público: “Perdón, perdón”. Con el impulso de López y el resto de ‘coaches’, logró sacar adelante la actuación y darle un final digno.

Con todo, la preocupación era visible en los rostros de los cuatro artistas y sus asesoras. Lo que pocos espectadores de Atresmedia esperaban era que Malú, que no es de lágrima fácil, rompiese a llorar, empatizando con el tremendo disgusto de Aroa.

“Tienes 18 años y estar aquí es muy fuerte. Lo más bello que ha pasado aquí en mucho tiempo ha sido esto”, señaló la sobrina de Paco de Lucía. Y es que, a su juicio, lo realmente emocionante es “cuando nos levantamos y no cuando nos caemos”.

“Todo el mundo se cae, pero lo más difícil del mundo es saber levantarse y seguir adelante”, aseguró Malú. Después, su ‘coach’ tomó la palabra, aplaudiendo a la joven el arrojo de haber continuado con la actuación: “Esto que acaba de pasar es muy importante. Estamos tan carentes de emoción que tú eres una esperanza”.

Y, lejos de perder la confianza en su alumna por este fallo, Pablo López decidió pasar a Aroa Salaño a la siguiente fase directamente, la de directos. Antes, la semana que viene, más concursantes tendrán la oportunidad de alcanzar esta fase en el asalto final.