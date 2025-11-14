Ana Rosa Quintana, sin tapujos sobre Pedro Sánchez: "Su visita a Radio 3 es pura impostura"
La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' ha asegurado que su 'look' para acudir a la emisora musical pública no representa la "modernidad".
"A Sánchez solo le importa Rosalía. Ni el juicio al fiscal general, ni los presupuestos, ni la corrupción". Así titulaba este viernes El programa de Ana Rosa una pieza sobre la visita de Pedro Sánchez a Radio 3.
El presidente del Gobierno, con un look mucho más desenfadado del que acostumbra a llevar, acudió este jueves a la emisora pública, de la que se confesó un oyente habitual. Así como hizo sus recomendaciones musicales y habló del nuevo disco de Rosalía, Lux.
Sánchez aseguró que había escuchado el proyecto de la cantante catalana "del tirón", dedicando una hora de su apretada agenda a hacerlo. Tras el vídeo, Ana Rosa Quintana no ha dudado en criticar su atuendo, calificándolo de "impostado".
"Vamos a ver, que lo de Pedro Sánchez es pura impostura. Se pone chaqueta, la camisa, y va a Radio 3. Que tampoco es que sea la modernidad", ha subrayado la presentadora de Telecinco.
Era entonces cuando Jano Mecha planteaba una duda, ya que la afición de Pedro Sánchez por Rosalía ha salido a relucir esta semana en el Congreso de los Diputados: "¿A Rosalía le gustará ser utilizada políticamente?".