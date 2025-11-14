Ana Rosa Quintana, sin tapujos sobre Pedro Sánchez: "Su visita a Radio 3 es pura impostura"

"A Sánchez solo le importa Rosalía. Ni el juicio al fiscal general, ni los presupuestos, ni la corrupción". Así titulaba este viernes El programa de Ana Rosa una pieza sobre la visita de Pedro Sánchez a Radio 3.

El presidente del Gobierno, con un look mucho más desenfadado del que acostumbra a llevar, acudió este jueves a la emisora pública, de la que se confesó un oyente habitual. Así como hizo sus recomendaciones musicales y habló del nuevo disco de Rosalía, Lux.

Sánchez aseguró que había escuchado el proyecto de la cantante catalana "del tirón", dedicando una hora de su apretada agenda a hacerlo. Tras el vídeo, Ana Rosa Quintana no ha dudado en criticar su atuendo, calificándolo de "impostado".

"Vamos a ver, que lo de Pedro Sánchez es pura impostura. Se pone chaqueta, la camisa, y va a Radio 3. Que tampoco es que sea la modernidad", ha subrayado la presentadora de Telecinco.

Era entonces cuando Jano Mecha planteaba una duda, ya que la afición de Pedro Sánchez por Rosalía ha salido a relucir esta semana en el Congreso de los Diputados: "¿A Rosalía le gustará ser utilizada políticamente?".

"Yo creo que a ella le da igual", ha señalado Bibiana Fernández, que además ha querido destacar la naturalidad como una de las mejores cualidades de 'la Motomami'.

"Ella tiene una cosa maravillosa. Tiene una dimensión estratosférica. Su música, su disco, su montaje... Y luego se sienta aquí, te trae un bizcocho, te canta en directo y tiene esa proximidad. Eso es lo que la hace especial", ha opinado la colaboradora del formato de Unicorn.

La visita de Rosalía a Broncano Así, Así, Fernández hacía referencia a la visita de Rosalía a La Revuelta este lunes, en la cual David Broncano y los suyos tiraron la casa por la ventana. El programa de La 1 venció a El Hormiguero de Pablo Motos, que esa noche recibía a Andy, de Andy y Lucas, tras la polémica separación del dúo.

La artista fue 'recibida' por una variopinta junta de vecinos (Pedro Almodóvar, Carmen Machi, La Zowi, Javier Calvo...), invitó a bizcocho al público y respondió con naturalidad a las preguntas clásicas del dinero en la cuenta bancaria y las relaciones sexuales en el último mes.