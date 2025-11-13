María Patiño no se corta y estalla contra Kiko Matamoros en 'No somos nadie': "Estoy harta de que me insultes"

El pasado viernes, 7 de noviembre, Rosalía lanzó su esperado álbum, Lux. Desde entonces, el estreno de su último proyecto profesional se ha convertido en la comidilla de muchos.

Precisamente el trabajo musical de la catalana se ha convertido en protagonista del programa No somos nadie en la tarde de este jueves, 13 de noviembre.

En un momento determinado, el formato de Ten ha centrado su programación en realizar un análisis del álbum de Rosalía.

La nueva imagen de la artista -marcada por una leve espiritualidad- ha marcado el inicio de un tenso debate entre María Patiño y Kiko Matamoros. "Aquí hay una incapacidad para hablar y tener un diálogo", ha exclamado el colaborador.

Seguidamente, el exmarido de Makoke se ha levantado de su asiento enfadado. Una reacción que ha provocado el malestar de Patiño, quien no le ha permitido hablar por encima de ella.

"No me da la gana dejarte hablar porque has dicho que solo querías hacerlo con gente madura", ha comentado María. Además, la conductora de No somos nadie ha sido clara: "Estoy harta de que me insultes".

"He dicho si podemos tener un debate adulto y tratar de entendernos", ha replicado Matamoros.

A pesar de que el resto de colaboradores han intentado mediar, lo cierto es que Kiko ha acabado finalmente abandonado el plató con semblante serio.

El debate en torno a la portada del disco de Rosalía, no obstante, ha continuado entre Belén Esteban, Arnau Martínez y Patiño.

No ha sido hasta varios minutos después cuando Matamoros ha regresado al plató de No somos nadie. Aunque no ha comentado nada con respecto al tenso debate que ha mantenido con su compañera, se ha mostrado más relajado para continuar con el resto de la programación.

Lux, de Rosalía fue lanzado oficialmente el 8 de noviembre de 2025, marcando uno de los lanzamientos más esperados del año en la música pop internacional.

La temática de este nuevo trabajo gira en torno a la espiritualidad, la feminidad y la búsqueda introspectiva de la claridad y la transformación personal. Además, incluye temas como La Perla, que ha generado una gran conversación en redes sociales.

Rosalía, en 'La Revuelta'.

Dos días después del estreno, la artista catalana se dio cita en La Revuelta. Una escena de vecinos en el bloque contiguo al teatro donde se graba el programa de David Broncano fue la original bienvenida a Rosalía.

Entre esos vecinos se encontraban Carmen Machi, Javier Calvo, Estopa, Alexia Putellas, Manuela Carmena, La Zowi, María Escoté, Pedro Almodóvar y el culturista Joan Pradells.