El valor de la familia y un décimo premiado: así es el emocionante anuncio de la Lotería de Navidad 2025

La cuenta atrás para la Navidad ha comenzado. En España, no hay otra forma de dar inicio a la época más festiva: ni Mariah Carey ni David Bisbal, sino el anuncio del Sorteo Extraordinario de la Lotería del 22 de diciembre, que se ha convertido en el pistoletazo de salida de estas fechas tan especiales.

Loterías y Apuestas del Estado ha desvelado este miércoles, 12 de diciembre, el spot. En palabras de su presidente, Jesús Huerta, la campaña busca "representar un sentimiento a través de cada persona de la que nos acordamos", reforzando así la idea de "el sorteo que nos une".

Titulado Décimo enmarcado, el anuncio cuenta la historia de Vero y Max, una pareja que se encuentra en un mercadillo navideño un décimo de hace 30 años que está enmarcado. La curiosidad les remueve, lo que les lleva a preguntarse por qué su dueño decidió conservarlo así.

Este misterio se convierte en el hilo conductor de una aventura en la que buscan respuestas sobre por qué alguien habría enmarcado un décimo. La investigación genera múltiples conjeturas, pero al final descubren algo que ya intuíamos: el valor de las prioridades más importantes de la vida.

El anuncio de este año pone el foco en los seres queridos, las noticias que marcan la vida y los momentos especiales. La pareja finalmente encuentra al responsable del décimo premiado con un quinto premio: un abuelo que vive con su nieto.

En el reverso del décimo estaba escrita una de las noticias más importantes de su vida: se iba a convertir en abuelo.

Nunca cobró ese quinto premio y decidió enmarcarlo como recuerdo de ese momento tan significativo, un testimonio escrito de puño y letra de su hija. La lección del spot es clara: la verdadera importancia reside en la familia y en los instantes compartidos.

Un clip del anuncio de la Loteria de Navidad en 2025. Youtube

Esta historia se suma a las muchas que cada año reúnen a millones de españoles con la ilusión de ganar El Gordo de la Lotería de Navidad, evocando emoción, tradición y esperanza.

Este año, el anuncio cobra un matiz aún más emotivo si cabe, ya que una de las personas que durante años fue la imagen de la Lotería de Navidad ha fallecido.

Se trata de Clive Arrindell, conocido como “el calvo de la Lotería”, quien durante años prestó su imagen a uno de los spots más emblemáticos. El actor británico murió en 2024 a los 75 años, aunque la noticia de su fallecimiento se ha dado a conocer un año después.