El patrimonio de Andy y Lucas: "Ganaron 200.000 euros al mes durante cinco años, ingresaron 6 millones limpios"

El dúo musical Andy y Lucas está en boca de todos. Rota ya la relación laboral y personal entre ellos, mucho se está comentando estos días sobre lo tensa que era la relación entre ellos y las cuantiosas deudas de Andy Morales.

Lo que comenzó como una separación amistosa del famoso dúo gaditano ha derivado en un enfrentamiento público con acusaciones cruzadas, ganancias dispares y hasta la amenaza de una demanda judicial.

Según ha trascendido en Y ahora Sonsoles, Lucas estaría dispuesto a demandar a su excompañero Andy por daños y perjuicios, exigiéndole una indemnización de 150.000 euros. El artista asegura que durante años ayudó económicamente a Andy y que este todavía le debe dinero.

El grupo gaditano Andy y Lucas Fotografía: David Fernández cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Las deudas de Andy con Hacienda

Con su gira de despedida, Nuestros últimos acordes, ambos músicos dijeron adiós a su público tras más de 22 años cantando juntos. Pero, a tenor de las declaraciones que realizó Andy en El Hormiguero, las cosas entre ellos no quedaron bien resueltas. En el programa de Pablo Motos, Andy cuestionó la manera en la que su compañero gestionó los ingresos por su trabajo.

El equipo del programa que presenta Sonsoles Ónega ha tenido acceso a documentos que acreditan varias deudas de Andy con Hacienda, con hasta tres requerimientos desde 2019.

El primero de ellos ascendía a más de 7.800 euros. Para ayudarle a salir de esa situación, Lucas habría pedido dos créditos, uno de 30.000 euros y otro de 60.000, del cual aún debería 10.000 euros. Además, el segundo préstamo incluía una cláusula que le obligaba a abonar un 50 % adicional si no lo devolvía en un plazo de cinco años.

Lucas: "Andy me debe la vida"

Estas revelaciones llegan pocos días después de que Andy acudiera al espacio de Pablo Motos, donde confirmó los rumores de una mala relación con su compañero y habló abiertamente de los conflictos económicos dentro del grupo.

"No me cuadraban los números", confesó el cantante, insinuando que Lucas se había beneficiado más del dúo durante los últimos años. Y añadía: "En el COVID me presta 60.000 euros y ese dinero más que devuelto está. Me lo ha ido descontando de los conciertos".

Las declaraciones no sentaron nada bien a Lucas, quien respondió rápidamente, asegurando que siempre actuó de buena fe y que fue él quien sostuvo económicamente a su amigo cuando atravesaba dificultades.

“Me debe la vida. Cuando la COVID-19 necesitaba dinero y le dejé 60.000 euros y todavía no me los ha devuelto. Él siempre ha sido un vago. Se levanta a las 3 de la tarde. No ha puesto dinero para carteles, ni vallas, ni para adelantos... y dice que cobra 2.000 euros. Pedazo de sinvergüenza”, explicó Lucas este martes, 11 de noviembre, en El tiempo justo, presentado por Joaquín Prat.

Andy Morales en un concierto junto al extinto grupo 'Andy y Lucas'. Gtres

El patrimonio de Andy

La colaboradora Pilar Vidal ha aportado más contexto en el programa de Antena 3, tras conversar con la persona que fundó el grupo. Según ha explicado, las deudas de Andy provienen de una mala gestión personal de su dinero:

“Al principio ingresaron al mes 200.000 euros cada uno durante cinco años, pero Lucas tuvo más cabeza: ganó 6 millones limpios”, ha apuntado Vidal.

"En cinco años habían ganado (cada uno) 6 millones de euros. Tenían creadas dos sociedades, una para cada uno. Ni Andy es tan bueno, ni Lucas es tan malo", ha destacado. "Cuando abandonan a la discográfica en 2014 eran multimillonarios... El primer año hicieron 240 conciertos, a 30.000 euros por concierto cada uno. Luego han llegado a tener el caché de 100.000 euros en conciertos gratuitos".

La periodista ha detallado que la familia de Lucas le aconsejó cómo administrar sus ingresos. En su caso, "es hijo de un futbolista de Primera División". Por ello cree que tenía más facilidades para gestionar adecuadamente su dinero.

Por su parte, Andy, con un entorno más "desestructurado" y "con los padres separados", no contó con la misma orientación. "Se notaban más carencias", ha apuntado Vidal. Esto habría contribuido a su actual situación económica.

"El patrimonio de Andy llega solo a 350.000 euros. Lucas ha ahorrado y Andy ha gastado mucho", ha destacado el periodista Nacho Gay durante la emisión del programa. "Lucas se compró un chalet y tres pisos".