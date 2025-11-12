Kiko Matamoros se moja sobre la crisis de Isa Pantoja: "El entorno de su madre es tóxico y Kiko Rivera se hace el santito"

La reaparición televisiva de Kiko Rivera en ¡De Viernes! ha removido los cimientos del clan Pantoja. Después de cuatro años de silencio, el DJ decidió hablar sin tapujos sobre su ruptura con Irene Rosales, su distanciamiento de Isabel Pantoja y, sobre todo, su complicada relación con su hermana, Isa Pantoja.

Las consecuencias no se han hecho esperar: la hija pequeña de la tonadillera atraviesa uno de sus momentos más delicados tras escuchar a su hermano reconocer públicamente el daño que le causó. Este miércoles, la colaboradora aparece rota en lágrimas y arropada por su marido, Asraf Beno, en la portada de Lecturas.

"Le diría que la quiero mucho. Sigue siendo mi niña pequeña. Ya cuando llegó a mi vida, me cambió la vida a mejor. Siento no haber podido estar a la altura de lo que ella esperaba de mí", dijo Kiko ante las cámaras de Telecinco. Un perdón que no parece convencer a muchos, incluido Kiko Matamoros, quien ha arremetido contra la familia Pantoja.

Isa Pantoja @isapantojam

"Entiendo a Isa"

Según ha revelado la citada revista, Isa Pantoja ha sido captada por los fotógrafos rota en llanto durante una pausa en la grabación del talent show DecoMasters, que se rueda en Valencia. "Isa tuvo que detener la grabación. Rompía en llanto constantemente y el equipo decidió darle un descanso. Asraf no se separó de ella en ningún momento", ha revelado Luis Pliego, director de la publicación.

Sobre el cisma en el seno de la familia, Kiko Matamoros se ha mostrado rotundo: "Yo la entiendo perfectísimamente. No creo que sea fácil para ella".

El colaborador ha manifestado su desacuerdo con la manera en la que se han comportado la cantante y su hijo respecto a Isa. Y no ha dudado en romper una lanza a favor de la joven.

"Creo que la vez que estuvo en De viernes y se decidió a contar su particular calvario nos convenció a todos. A partir de ahí no hubo voces", ha explicado en No somos nadie, en el Canal Quickie.

Matamoros cree que Isa quiere un perdón fuera de las cámaras por parte de su hermano. Las disculpas públicas, ante las cámaras, no han sido suficientes: "El reconocimiento de su hermano entiendo que a ella no le vale, pero sí es positivo de cara a la credibilidad de ella. Ese entorno es tóxico a más no poder, que eran los amigos de Isabel Pantoja y sus amigos".

Kiko Matamoros, en 'No somos nadie'. Canal Quickie

Sobre Kiko Rivera: "No te hagas el bueno"

Kiko Matamoros está convencido de que el tiempo dará la razón a Isa Pantoja, ya que es la única que, a su juicio, ha mantenido una postura coherente desde que estalló la ruptura familiar: "Creo que a la larga esto le beneficia".

Sobre Isabel Pantoja, se ha mostrado muy crítico: "A Isa la exhibió más que a su hijo. Era como... 'Mira la muñeca que tengo".

También ha tenido palabras bastante severas para el DJ, al que le ha lanzado un mensaje en directo: "No te hagas el santito, el bueno y el arrepentido cuando en privado tu comportamiento es el que es".

Asimismo, ha recordado uno de los episodios más duros que le tocó vivir a Isa Pantoja, cuando tuvo que saltar la cerca de Cantora para poder ver a la tonadillera: "Esta criatura tiene que saltar la valla de su casa para ver a su madre y su madre le dice que no la quiere ver en la puñetera vida".

Incluso ha lanzado alguna pregunta en tono de ironía: "¿Tendrá algo de brujería? No lo sé, estoy preguntando". Cuando David Valldeperas, director del formato, ha comentado que Isabel Pantoja "es hipnótica, súper trabajadora y súper exigente" y que trabajó "muy bien con ella", ha puesto en duda sus cualidades.

"La beatificación de Isabel Pantoja no la veo... Si estuviera bien no hubiera hecho lo que ha hecho. Aquí hay una historia anterior terrorífica, y una historia posterior terrorífica", ha zanjado.