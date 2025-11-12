Joaquín Prat habla sobre el 'palmerazo' de Cayetano Rivera: "A mí me han quitado puntos, otra cosa es que vayas mamado"

El accidente de tráfico que ha tenido Cayetano Rivera ha vuelto a poner el nombre del torero de plena actualidad. El pasado domingo, 9 de noviembre, el diestro conducía una furgoneta de camino a su casa cuando su vehículo se salió de la carretera y se estrelló contra una palmera.

Los hechos tuvieron lugar en una rotonda situada en la salida del Real Club Sevilla Golf, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), cerca de su residencia, sobre las 21:00 horas. Según fuentes oficiales, el hermano de Kiko y Francisco perdió el control de la furgoneta que conducía, invadió una rotonda ajardinada y colisionó fuertemente contra una palmera, que cayó por el impacto.

El torero salió ileso y no hubo heridos, pero el accidente provocó daños materiales notables en la zona. Al hablar de su accidente en la mesa de debate de El tiempo justo, Joaquín Prat ha recordado que él también ha tenido incidentes de tráfico.

Estado en el que quedó el coche de Cayetano Rivera. Twitter/Bomberos Alcalá de Guadaira

"Tuve que recuperar los puntos"

Alexia Rivas, colaboradora del programa, cree que al tratar las informaciones sobre el accidente de Cayetano "estamos normalizando esto como diciendo que no pasa nada. Y habrá mucha gente que lo estará viendo en su casa y dirá: 'A mí no me han quitado el carnet nunca. Y él reincide bastante...".

Al escuchar a la colaboradora, Joaquín Prat ha contado su propia experiencia al volante: "Mucha gente estará escuchando esto... Y a mí sí me han quitado puntos, y tuve que recuperarlos. He tenido que hacer un curso de reeducación".

"Nunca me han quitado el carnet, pero sí perdí una serie de puntos y tuve que recuperarlos", añadía. "Y tuve accidentes también. Hay mucha gente a la que no le ha pasado, y otra a la que sí".

El periodista y conductor ha dejado claro que cualquier conductor es susceptible de sufrir algún percance. Eso sí: "Otra cosa es que te pillen mamado al volante".

"Eso es otra cosa. O que tengas un accidente en el que haya heridos o incluso fallecidos. Ahí ya sí que podemos empezar a sacar el ventilador", zanjaba.

El "olor a alcohol" de Cayetano

Cabe recordar las declaraciones del abogado defensor de Cayetano Rivera sobre su accidente. El pasado martes, 11 de noviembre, Joaquín Moeckel ha puesto en duda a la interpretación policial de los supuestos síntomas de embriaguez del matador de toros, y le ha restado validez como indicio legal.

"En los atestados se habla de ojos brillosos, habla pastosa, olor a alcohol.... Eso lo llamamos 'la quiniela'. Pero el olor a alcohol no significa que uno esté borracho. Una persona puede oler a alcohol por tomarse una cerveza o por estar nerviosa después de un accidente", explicaba.

Asimismo, ha pedido respeto por la presunción de inocencia de su cliente y ha recordado que debe ser la justicia la que determine qué ha sucedido: "No se trata de decir quién tiene razón, si la policía o yo. En España hay jueces y tribunales para eso. Ellos dirán si se produjo un delito o no. Pero hasta entonces, que nadie pontifique".