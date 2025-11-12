Belén Esteban vuelve a TVE tras el batacazo de 'La familia de la tele': concursará en la edición pastelera de 'Top Chef'

Belén Esteban en una visita a 'La Revuelta' de David Broncano.

Belén Esteban vuelve a TVE. La actual colaboradora de No somos nadie encabeza el listado de concursantes de Top Chef: Dulces y famosos, la nueva apuesta de entretenimiento de RTVE para el prime time de La 1.

El programa estará presentado por Paula Vázquez como ya ocurriera con Bake Off, su predecesor, y correrá a cargo de la misma productora, BOXFISH. Su estreno, previsiblemente, será en 2026.

La confirmación del regreso de La Patrona, que es como se hace llamar ahora la de Paracuellos de Jarama, a la televisión pública se produce cinco meses después del batacazo de La familia de la tele, el programa producido por los creadores de Sálvame (ahora La Osa) que fue retirado de la parrilla tras las bajas audiencias.

José Pablo López, actual presidente de RTVE, vuelve a insistir de nuevo con la Esteban. Hay que recordar que López ya intentó fichar a Belén Esteban como jurado de Baila como puedas. Sin embargo, la por entonces presidenta interina Elena Sánchez decidió de forma unilateral vetar su nombre.

Sea como fuera, lo cierto es que la Esteban guarda una estrecha relación con la cocina. Ya demostró sus aptitudes en los fogones en La última cena -se proclamó campeona de la primera edición junto a Jorge Javier-, en pleno confinamiento.

Belén Esteban cocinó desde su cocina para 'La última cena'.

Belén continuó cocinando en Ni que fuéramos Shhh, el programa con el que el equipo de Sálvame volvió a la televisión, realizando algunas recetas en directo. Y en una de las visitas a La Revuelta de David Broncano, la Esteban se presentó con unos judiones.

Listado de concursantes

Además de Belén Esteban, que debuta en un talent, la nómina de concursantes de Top Chef: Dulces y Famosos se completa con figuras que darán mucho juego entre fogones.

El carismático y todoterreno Antonio Resines también ha aceptado la oferta para participar en el programa. Lo mismo que Mariano Peña, el mítico Mauricio Colmenero de Aída, y a quien los espectadores de La 1 también verán en su nueva serie ENA.

Listado de concursantes de 'Top Chef: dulces y famosos'.

Ivana Rodríguez, la hermana de Georgina, la futura mujer de Cristiano Ronaldo, y el exfutbolista Tote Fernández cumplen con la cuota del mundo de los influencers.

Destaca también el nombre de Marina Castaño, la viuda del Nobel Camilo José Cela. Del universo de Operación Triunfo están Roi Méndez y Natalia Rodríguez.

Completan el casting la artista drag Samantha Ballestines, la actriz Eva Isanta (la Cuqui de La que se avecina), el ex de La Promesa Alejandro Vergara, y la deportista Desirée Vila.

Producido por RTVE en colaboración con BOXFISH, los participantes de Top Chef: Dulces y famosos deberán demostrar sus habilidades con la repostería para superar retos culinarios, desde elaborar postres clásicos hasta inventar los pasteles más creativos.

Todas sus creaciones serán evaluadas por un grupo de jueces, que valorarán el sabor, técnica y presentación de cada uno de ellos.