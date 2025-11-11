Una junta de vecinos con Almodóvar y otros 9 famosos, un bizcocho y un pulso: el show de Rosalía en 'La Revuelta'

La Revuelta ha vuelto a revolucionar el access prime de Televisión Española. La visita de la cantante Rosalía ha dejado sin palabras a los seguidores del formato.

La catalana, que acaba de presentar su nuevo álbum, Lux, ha visitado el plató de David Broncano para convertirse en una de las grandes invitadas de la temporada. Tras hacer historia con un álbum que lleva menos de una semana en la calle, Rosalía aterriza en la cadena pública para confirmar su reinado musical.

Rosalía ha sido una de las artistas más aclamadas de la última etapa del programa de Broncano, y su aparición ha supuesto un auténtico campanazo en audiencia para RTVE, compitiendo directamente con Pablo Motos una noche más.

Una escena de vecinos en el bloque contiguo al teatro donde se graba el programa de David Broncano ha sido la original bienvenida a Rosalía.

Entre esos vecinos -Carmen Machi, Javier Calvo, Estopa, Alexia Putellas, Manuela Carmena, La Zowi, María Escoté, Pedro Almodóvar y el culturista Joan Pradells- se ha simulado una divertida junta vecinal inesperada que ha culminado con la llegada de la artista a dicha reunión.

🏠 Acta Junta General Extraordinaria de La Revuelta



ORDEN DEL DÍA

1. La vecina que canta

2. La pelota

3. El tonto del bombo



Asistentes:

Pedro Almodóvar

Alexia Putellas

Manuela Carmena

Maria Escoté

Javi Calvo

Joan Pradells

La Zowi

Carmen Machi

Estopa

Rosalía pic.twitter.com/w4e7CrhKD4 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 10, 2025

Una disputa porque la vecina del 5ºA no para de cantar ha llevado a los vecinos de la comunidad a tener que celebrar una junta urgente. Una secuencia que recuerda a la mítica serie Aquí no hay quien viva. Lo más curioso es que esta escena se ha emitido en Televisión Española, cuando la famosa ficción se emitió originalmente en los años 2000 en Antena 3.

La divertida secuencia ha dejado grandes momentos: desde Manuela Carmena recordando que "deberían tenerla en cuenta porque es la presidenta", hasta Alexia Putellas preguntando por un balón perdido en la comunidad, o Pedro Almodóvar reconociendo que "tiene deformación profesional" por dirigir.

Sin embargo, esta disputa en el hall del bloque culminó con la aparición de la catalana, a quien Machi creía "liándola en la Gran Vía", hasta que apareció ella, la artista invitada: Rosalía.

"¿Alguien ha perdido un balón? Ya podría haber sido el Balón de Oro para combinármelo con los aros", ha comenzado diciendo la cantante en su primera escena en La Revuelta, un momento que ya ha pasado a la historia del formato.

La reunión de vecinos terminó con la expulsión de Broncano del edificio por ser "el tonto del bombo", con todos los vecinos de acuerdo en la decisión. "Venga, hasta luego", ha dicho Rosalía, despidiéndose de los vecinos mientras acompañaba al presentador al plató.

Esta entrada épica se ha convertido en uno de los grandes momentos de la noche para la catalana en Televisión Española. Minutos más tarde, ya en el plató y tras recibir una ovación del público, Broncano presentó a la cantante en un impecable italiano.

Rosalía junto a los vecinos más divertidos de 'La Revuelta'. La Revuelta

Fue entonces cuando Rosalía correspondió al cariño del público y sorprendió al presentador con un regalo muy especial: un bizcocho de aceite de oliva.

Con esta escena, la artista dejó con la boca abierta al público, protagonizando un espectacular inicio de programa que mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla.

La naturalidad de la cantante

Esta entrevista, que se ha extendido hasta las 23:30 horas, ha competido con la primera aparición de Andy Morales en El Hormiguero. Sin embargo, la cantante no ha querido pasar desapercibida y ha dado absolutamente todo. Bueno, todo no.

Llegado uno de los momentos más esperados del programa, la artista ha esquivado las preguntas de Broncano. Como en cada entrega de La Revuelta, no podían faltar las cuestiones clásicas: sexo y dinero. Sin embargo, la catalana ha hecho oídos sordos y no ha querido responder sobre su patrimonio. "Yo prefiero otra pregunta, en verdad", ha dicho mientras se acomodaba en el sofá.

Eso sí, ha accedido (algo más) a responder la pregunta relacionada con el tema sexual. "Yo creo que todo va por épocas, pero en mi caso, llevo una época de celibato. Una etapa en la que tengo mucho trabajo, mucho estrés y, por lo que sea, mi libido baja mucho. A mí me afecta trabajar a unos niveles muy heavys de exigencia, y la libido me baja", ha explicado.

Sin embargo, minutos después ha confesado que, hace un par de noches, había tenido un sueño húmedo, tanto que soñó que estaba teniendo un orgasmo. "Soñé que me venía", ha admitido entre risas.

David Broncano y Televisión Española han tirado la casa por la ventana con la invitada estrella de la semana. Tanto es así que el presentador y la cantante se han retado incluso en un pulso.

Sin duda, un gran show que mantuvo al espectador pegado a la pantalla durante una hora y media de programa, donde el humor, la química y los estímulos fueron los grandes protagonistas.

El nuevo proyecto de Rosalía

Lux es uno de los proyectos más ambiciosos de la cantante: un álbum conceptual grabado junto a la London Symphony Orchestra, con 18 canciones en su versión física y 15 en la digital, en múltiples idiomas y con colaboraciones de artistas como Björk, Estrella Morente o Silvia Pérez Cruz.

La temática de este nuevo trabajo gira en torno a la espiritualidad, la feminidad y la búsqueda introspectiva de la claridad y la transformación personal. Además, incluye temas como La Perla, que ha generado una gran conversación en redes sociales. Muchos fans apuntan a que podría contener indirectas hacia su expareja, Rauw Alejandro.

Fotografía cedida por Sony México de la cantante española Rosalía. Efe

Esta entrevista de Rosalía en La Revuelta llega después de que presentara Lux en directo en Barcelona y realizara su primera aparición pública tras el lanzamiento en LOS40 Music Awards Santander 2025, celebrados en Valencia, donde interpretó temas como Reliquia y fue una de las artistas más aclamadas de la noche.

La gira de promoción de la catalana continuará con una entrevista con Carlos del Amor desde el Museo del Prado, para Informe Semanal, donde profundizará en el proceso creativo de Lux y en sus referentes actuales.

Sin duda, Rosalía ha vuelto a unir al país en torno a su talento, algo que pocos imaginaban cuando lanzó su primer disco, El mal querer, un proyecto que triunfó en todo el mundo y fue duramente criticado por el sector más purista del flamenco en España.

Ahora, varios años después de Malamente, Rosalía se consolida como una de las artistas nacionales más queridas, escuchadas y respetadas a nivel global.