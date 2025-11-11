Andy (Andy y Lucas), en 'El tiempo justo': "Solo quiero dejar atrás el nombre de Lucas. No voy a entrar en su juego"

Andy Morales, de Andy y Lucas, se ha sentado en el plató de El tiempo justo en la tarde de este martes, 11 de noviembre, para hablar de Marioneta, su nueva canción en solitario. El cantante, además, ha vuelto a pronunciarse sobre la relación con su excompañero.

En su entrevista con Joaquín Prat, Andy ha repasado el final definitivo de Andy y Lucas y los motivos de la ruptura.

"Me siento liberado. Ahora podré hacer lo que yo quiera", ha asegurado. A la pregunta sobre el futuro de Lucas González, se ha mostrado claro: "No lo sé, pero creo que sí. Más tarde o más temprano lo hará". Así, ha dejado entrever que no descarta ver a su excompañero en solitario.

Andy, durante su entrevista con Joaquín Prat. Telecinco

Al recordar el inicio del grupo, Andy ha confesado que aquellos tiempos todavía le traen buenos recuerdos: "Éramos niños, no entendíamos dónde nos estábamos metiendo, íbamos con la ilusión de hacer música, pero era algo divertido".

La situación cambió con el paso del tiempo. "Con los años aprendimos que hay mucho detrás. Deja de ser divertido cuando surgen problemas o discusiones por lo de siempre", ha reconocido.

Andy Morales ha confesado a Joaquín Prat que las dinámicas cambiaron la relación y el trabajo en equipo. Además, ha vuelto a insistir en que la gestión del grupo siempre estuvo en manos de Lucas, en quien confió plenamente.

"Nunca tuve la oportunidad de dirigir las gestiones del grupo. Confié en él y nunca me metí en lo que hacía. He intentado hacer mi trabajo y punto. Ahora lo llevo yo todo y sé lo que cuesta y se gana. Prácticamente acabo de empezar", ha comentado al respecto.

Sobre la gestión económica, uno de los detonantes de su ruptura, Andy ha asegurado que nunca estuvo al tanto de los números y que ahora detecta discrepancias.

"Me fiaba de él, pero por los números no me cuadra. No le debo dinero, que yo sepa. Ni él a mí. Pero no sospecho nada. Solo quiero dejar atrás el nombre de Lucas y centrarme en mi carrera. No pienso ganar dinero a costa de problemas con nadie".

Joaquín Prat entrevistando a Andy Morales en 'El tiempo justo'. Telecinco

En relación a la pelea del pasado mayo, que supuso el punto de inflexión, Andy ha matizado que nunca hubo agresión física directa, pero el enfrentamiento fue real y muy duro emocionalmente.

"No nos pegamos, en ningún momento, porque nos separaron. Pero si no nos llegan a separar igual nos hubiéramos dado".

Aquel incidente cambió por completo la relación entre ambos. Desde entonces, se han comunicado a través de su mánager.

"Ese día sentí que todo se había roto. Aunque luego él me pidió perdón, sabía que ya no era sano seguir así. Desde entonces no hemos vuelto a hablar", ha relatado.

Al final de la entrevista, Andy Morales ha hablado sobre el agotamiento que le produjo la dinámica del grupo: "Yo sentía que ya se había roto todo. No era feliz. Giraba por inercia y por no fastidiar la vida a los demás".

Ahora, en su nueva etapa, busca tranquilidad y respeto. Lo hace sin rencores. Y si en algún momento debe enfrentarse a nuevas polémicas, estará preparado para demostrar que ha actuado correctamente.

"Yo voy a seguir haciendo música, él que siga viviendo de esto. Yo no voy a entrar en su juego, no me interesa, lo contrario. Sé que ahora por la promoción el morbo es este y me da mucha pena", ha zanjado, respecto a la polémica declaración que hizo su excompañero en Me quedo contigo, emitido en Mediaset Infinity, donde llegó a insinuar que Andy era "como un analfabeto funcional".