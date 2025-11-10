Víctor Manuel (78), sobre el manifiesto de apoyo a Sánchez que firmó tras la detención de Santos Cerdán: "Hoy no lo haría"

Víctor Manuel, este domingo en el programa de laSexta 'Salvados', y Santos Cerdán en un montaje de BLUPER.

Cantautor, productor musical y cinematográfico y director de cine, Víctor Manuel es uno de los iconos de la música popular española. Cuando está a punto de publicar un nuevo álbum, el incansable artista de 78 años hizo este domingo en Salvados un repaso de su trayectoria profesional y ha analizado la actualidad política.

Y es que su carrera ha estado ligada a la política. En su juventud, en plena dictadura, cuando era militante del PCE, Víctor Manuel fue blanco de numerosos objetivos de personas y grupos identificados como extrema derecha.

De hecho, durante el franquismo, Ana Belén y él sufrieron hasta dos atentados en su domicilio de Torrelodones. "Nos pusieron una bomba de tamaño considerable que voló toda la puerta de entrada con una inscripción: 'Guerrilleros de Cristo Rey. Fue en 1975", recordó a Gonzo.

Aquello, sin embargo, no provocó que Víctor Manuel dejara de cantar. Continuó haciéndolo porque "me parecía que merecía la pena seguir cantando y seguir tocando los cojones".

Por otra parte, Gonzo quiso saber si, ahora mismo, apoyaría a Pedro Sánchez como lo hizo en su día con Zapatero, cuando formó parte de los 'artistas de la ceja', una campaña que aglutinó a más de 200 representantes de la cultura, el arte, la educación y el periodismo en apoyo al líder del PSOE en las Elecciones Generales de 2008.

Sánchez y Zapatero

"¿Lo harías?", le preguntó el periodista gallego. "No, seguramente no participaría como cuando la ceja", respondió Víctor Manuel, que añadió: "Tampoco creo que me lo vayan a pedir porque sí sé de un comentario que hizo cuando llegó al Gobierno. Alguien le sugirió la posibilidad de llamar [de volver a hacer algo similar que Zapatero] y dijo que estaba muy enfadado con nosotros".

"Yo me había rebotado muchísimo cuando la Ley de Propiedad Intelectual", dijo, calificando que el PSOE tuvo una "actitud timorata". "Me parecía injusto, una cabronada", apostilló. "Estaban acabando un Consejo de Ministros y tenían que firmar la ley de copia privada y alguien dijo: 'No, no, no, que está Twitter al rojo'. Y la dejaron y se la dejaron al PP. ¡Pero qué cabrones!".

Sin embargo, Víctor Manuel sí se encuentra entre los firmantes en el manifiesto de apoyo que se hizo a Pedro Sánchez tras la detención de Santos Cerdán este mismo verano. "Sí, sí", confirmó. "Depende de dónde vengan las cosas. Quien te lo manda sabes que es alguien de fiar y no te va a meter en un barullo. Las firmas vienen un poco por ahí...", se justificó.

"¿Te has arrepentido de firmar o le has llamado al colega y le has dicho 'menuda cabronada me hiciste'?", repreguntó Gonzo, a lo que el entrevistado respondió: "Siempre te aparece gente así, que te quiere regalar cosas y que te da cosas. '¿Quieres una puta?' Venga, la tengo. Toda la vida".

"Parece mentira que se vuelva a reproducir eso de nuevo y esos comentarios, esas cosas. ¿Pero de dónde salen? ¿De dónde sale esta gente? ¿Con qué gente se ven? Ellos saben que socialmente es inaceptable", se lamentó con resignación.

"Al final la conclusión es, efectivamente, son lo que parecen", agregó, a lo que Gonzo volvió a insistir: "¿Hoy firmarías ese manifiesto?". "Pues seguramente, no. Pero esa es mi vida: equivocarme", zanjó Víctor Manuel con una sonrisa cómplice.