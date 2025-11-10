Óscar Díaz, tras pagar un 43% a Hacienda del bote de 1.816.000 euros que ganó en 'Pasapalabra': "Me quedó limpio un millón"

Óscar Díaz, justo en el momento de resolver el Rosco de 'Pasapalabra' el 15 de mayo de 2024.

Los espectadores de Antena 3 contienen la respiración al ver cada tarde el duelo que protagonizan Manu Pascual y Rosa Rodríguez en Pasapalabra. El concurso ya ha alcanzado el mayor bote de toda su historia, y este lunes, los concursantes jugarán por 2.362.000 euros.

A la espera de saber si uno de los dos serán capaces de resolver las 25 definiciones del rosco, Óscar Díaz sigue siendo el último ganador del formato que presenta Roberto Leal.

Fahrenkamp, el arquitecto que diseñó la Villa Wenhold, en la ciudad alemana de Bremen, le hizo ganador de los 1.816.000 euros del bote del concurso, el quinto más alto desde su estreno.

El madrileño, que trabaja como jefe de prensa de torneos de golf, vio cómo su premio se reducía de forma considerable después de que Hacienda se quedara con un 43,5%, que es la cantidad que se tributa en la comunidad en la que reside.

Así lo explicaba en una entrevista para EL ESPAÑOL: "Para empezar, por ley se aplica una retención del 19% al importe del premio [345.040 euros], con lo que en su momento, cuando llegó el plazo establecido para producirse el pago, yo recibí algo menos de un millón y medio de euros limpios".

Óscar Díaz en una visita a 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

Después, seguía explicando Óscar a este periódico, "hay que sumar el importe del premio a tu base imponible para reflejarlo en la declaración de IRPF 2024 [que se hace en 2025], y al ser un premio importante te vas al tipo máximo, el 43% en Madrid".

"En total queda limpio un poco más de un millón de euros. Sigue siendo una cantidad muy llamativa, desde luego", expresó.

Su opinión del 'tijeretazo'

En otra entrevista con BLUPER tras completar El Rosco de Pasapalabra, Óscar Díaz aseguró que le parecía "justo" el 'tijeretazo' que aplicaba Hacienda a su premio: "No soy especial a cualquier otro trabajador, aunque sea fruto de nuestro esfuerzo".

"Es una participación en un concurso y no tengo por qué ser especial a otra persona que gane esta misma cantidad de dinero y tribute lo mismo. Como todo español confío en que se gaste adecuadamente", decía por entonces.

¿En qué gastó el premio?

¿Y en qué invirtió el dinero? Óscar explicó que intentó "sacar algo de partido" sabiendo que "tendría que pagar a Hacienda".

Eso sí, recordaba que no podía optar "por productos de inversión con riesgo porque es un dinero que dejará de ser tuyo en breve". "Pero sí conviene hacer que rinda una pizca", decía.

Díaz también comentó que no hizo gastos sustanciales, "más allá de algún viaje y de las celebraciones que hemos hecho con familia, amigos y equipo del programa", desvelando que este verano, el de 2025, haría "un par de escapadas".

También invirtió parte del premio en hacer "algunos retoques" en el piso al que se mudó en septiembre de 2023.