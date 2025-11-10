María Patiño estalla contra Kiko Rivera: "Es un niño malcriado de casi 50 años que no le han puesto límites"

Kiko Rivera se sentó el pasado viernes, 7 de noviembre, en ¡De Viernes!, el programa que ocupa las noches de Mediaset y da comienzo al fin de semana.

Tras levantar el veto al hijo de Isabel Pantoja, el DJ acudió para hablar sobre la relación con su madre, su hermana y dar respuesta a Irene Rosales, su exmujer.

La que fuese mujer de Rivera ha estado muy presente en las últimas semanas en la prensa del corazón y en los programas donde la crónica social era la protagonista. Desde su divorcio con Kiko Rivera hasta su nuevo amor, ha ocupado numerosas portadas en nuestro país.

Sin embargo, el que no había hablado hasta ahora era Kiko, quien no había tenido opción porque, durante años, había sido uno de los personajes que la cadena Mediaset no quería en pantalla.

Kiko Rivera en la entrevista de '¡De Viernes!'. Telecinco

No obstante, eso cambió el viernes, y este lunes, 10 de noviembre, los programas de televisión se han hecho eco de su entrevista, entre ellos No somos nadie.

El programa presentado por María Patiño, que siempre ha manifestado tener un gran cariño hacia el hijo de Isabel Pantoja, ha dado su opinión en una acalorada conversación en la que la presentadora ha estallado. No solo por las palabras del DJ, sino por la forma en que las expresó.

"Es un niño malcriado de casi 50 años al que no le han puesto límites ni su mujer ni su madre", ha declarado en el programa de Canal Quickie en una conversación con Carolina Sobe.

Para Patiño ha sido duro pronunciar estas palabras, ya que siempre ha mantenido una relación muy cordial con él. Sin embargo, mientras conversaba con Sobe, colaboradora del programa, ha terminado explotando.

María Patiño en 'No somos nadie'. Youtube

"¿Cómo te puede molestar a ti, que lo has criticado durante años?", le ha dicho Patiño. "Es un niño al que le han quitado un juguete y ahora le fastidia", ha respondido Sobe.

Parece que la conversación entre ellas ha estado más acalorada que el plató de La isla de las tentaciones. No obstante, mientras Patiño subía el tono de voz, Sobe se relajaba para dejar hablar a la presentadora.

Aun así, ha dejado claro que no va a permitir que se hable de Kiko Rivera con tanta hipocresía, como si nada hubiese pasado en todos estos años.

Y, tras este intenso debate, María Patiño ha abierto otro gran melón: "¿Perdonaríais una infidelidad?", ha preguntado. "Depende de quién, con quién y de todo", ha contestado Matamoros, mientras que Sobe manifestó que ella lo ha perdonado todo.

Sin embargo, Belén Esteban, presente en esta conversación, no ha articulado palabra sobre el tema; solo se dedicó a escuchar, mientras hablaban sobre el primo de una de sus grandes amigas, Anabel Pantoja.