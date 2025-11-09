Épico enfrentamiento en televisión: La 1 llegará 'Hasta el fin del mundo' y laSexta viajará con 'Cazadores de imágenes'

Paula Vázquez y Gotzon Mantuliz en una imagen promocional de 'Hasta el fin del mundo' y 'Cazadores de imágenes'. RTVE/Atresmedia

La 1 y laSexta se embarcan en una aventura con la que vivirán un enfrentamiento épico. La cadena RTVE y la de Atresmedia estrenarán el prime time del miércoles 12 de noviembre sus grandes apuestas de telerrealidad, en las que se embarcan con famosos que han vivido aventuras por lugares paradisíacos. Por un lado, Hasta el fin del mundo y por el otro, Cazadores de imágenes.

En la entrega de La Revuelta del pasado jueves 6 de noviembre fue cuando se anunció el estreno de Hasta el fin del mundo. Se trata de un reality show que adapta el formato británico Race Across the World y que tiene el espíritu del icónico Pekín Express.

Paula Vázquez presenta este formato en el que seis parejas de famosos realizan un viaje por diferentes países de Centroamérica y Sudamérica. Las duplas están formadas por Yolanda Ramos y su sobrina Ainhoa Olivares, Alba Carrillo y Cristina Cifuentes, Jedet y Andrea Compton.

Rocío Carrasco y Anabel Dueñas, Nia Correia y J Kbello y Aldo Comas y José Lamuño. Los seis famosos deberán viajar por buena parte del continente americano sin utilizar aviones ni dispositivos electrónicos.

Los seis tendrán el reto de recorrer países como Ecuador, Colombia o Argentina con sólo 1.300 euros, que es el equivalente al importe del billete de avión desde Costa Rica a Ushuaia.

Participantes de 'Hasta el fin del mundo'. RTVE

En cada entrega, las seis parejas participarán en una competición sobre quién llega primero. Deberán hacer un checkpoint y firmar un libro de viajes en el que registran su orden de llegada. Esto determinará el orden de salida y la ruta que tomarán en la siguiente fase.

Los concursantes decidirán qué transporte usar, dónde dormir y cómo administrar sus recursos. En caso de quedarse sin fondos, tienen la opción de trabajar para ganar algo de dinero extra.

Silvia Abril y Gotzon Mantuliz en el primer episodio de 'Cazadores de imágenes'. Atresmedia

Por otro lado, el segundo canal de Atresmedia lanzará esta apuesta con la que Gotzon Mantuliz, ganador de la quinta edición de El desafío y de la quinta temporada de El Conquistador del Fin del Mundo.

En cada entrega, el diseñador y modelo recorrerá espectaculares parajes acompañado de un invitado conocido para vivir una expedición única, en la que la observación, la paciencia y la conexión con la naturaleza serán las claves para lograr una imagen irrepetible.

Con una segunda temporada ya confirmada, los seis primeros son Silvia Abril, Arturo Valls, Mamen Mendizábal, Miguel Ángel Muñoz, Mario Vaquerizo y Patricia Conde. El aventurero vasco le llevará a lugares espectaculares de Brasil, Maldivas, Uganda o Alaska.

El objetivo es lograr la mejor instantánea, que será publicada en la revista National Geographic.

🆕 @laSextaTV estrena el próximo MIÉRCOLES @cazaimagenestv



📸 El NUEVO programa de aventuras de @gotzonmantuliz en busca de la MEJOR fotografía del mundo salvaje



🌟Con @silviabril, @ArturoValls, @MamenMendi, Patricia Conde, @miguelamunoz y Mario Vaquerizo como invitados pic.twitter.com/5Ov9vhpRlf — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) November 7, 2025

El primer episodio lo protagoniza Silvia Abril, con la que Mantuliz viaja hasta Baja California, México. Ambos se adentrarán en las profundidades del mar de Cortés, llamado “el acuario del mundo” por Jacques Cousteau, dada la gran biodiversidad que tiene.

De este modo, el reality producido por Endemol Shine Iberia vivirá un épico enfrentamiento con el formato producido por 7 y acción. Dos estrenos de aventuras que también deberán lidiar con El 1%, el exitoso concurso de Arturo Valls en Antena 3, una nueva entrega de Callejeros en Cuatro y un episodio de la serie La Agencia en Telecinco.