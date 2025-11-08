NAPA, el grupo portugués que se hizo viral tras su paso por Eurovisión 2025: "No tiene sentido que Israel participe"

Casi cada año, es habitual que en Eurovisión un tema (o incluso varios) se convierta en viral, independientemente del puesto que ocupe en la clasificación final. Rosa Linn, representante de Armenia, dio cuenta de ello con SNAP en 2022. Este año, han sido los chicos de NAPA los triunfadores en este sentido.

La banda capitaneada por João Guilherme Gomes representó a Portugal en el festival de 2025 con Deslocado, un tema sobre el que el grupo no tenía grandes expectativas. De hecho, ni jurado ni público lo ensalzaron el pasado mes de mayo. Nuestros vecinos obtuvieron 50 puntos, quedando en el puesto 21 de 26 participantes, solo tres por encima de Melody.

Sin embargo, la canción ganó un premio más importante que el Micrófono de Cristal en Basilea: la notoriedad en redes sociales. Deslocado fue la banda sonora de uno los trends más utilizados de 2025 en TikTok.

BLUPER conversa con Gomes en exclusiva, días antes de tocar por primera vez en Madrid. El próximo viernes, 14 de noviembre, pararán en el Live Las Ventas. "Es surrealista ir a otro país que no sea Portugal", explica. Además, confiesa: "No queríamos ganar Eurovisión. Solo mostrar nuestra canción al mundo".

El cantante reflexiona sobre la visión que existe de Eurovisión en el estado luso, así como del Festival da Cançao, 'su Benidorm Fest'. No obvian la olla a presión que es el certamen en estos momentos, con la participación de Israel a debate. "No hablamos con la delegación israelí en Suiza, pero era un ambiente un poco extraño".

Vuestra gira pasa por Madrid el 14 de noviembre. ¿Qué esperáis de ese concierto?

Estamos muy contentos de tocar en Madrid. Es nuestra primera vez, es surrealista ir a otro país que no sea Portugal.

¿Qué es lo que más os gusta de España?

Nos gusta mucho la música española de distintos géneros, como el flamenco. Escuchamos Rosalía, C. Tangana, Sílvia Pérez Cruz... Son inspiraciones para nosotros.

"Tal vez a los españoles les gusta más el Benidorm Fest que a nosotros el Festival da Cançao"

¿Cómo se vive en Portugal el Festival da Cançao?

Es similar al Benidorm Fest. Tal vez a los españoles les gusta más el Benidorm Fest que a nosotros el Festival da Cançao. No es muy relevante. En los setenta u ochenta, sí. Hoy en día es una buena exposición, pero no tan grande como antes.

¿Y qué imagen tiene Eurovisión en Portugal? Aquí hemos pasado distintas fases...

En Portugal, también. En los años sesenta, setenta u ochenta era el único gran concurso que existía. En los años posteriores, Eurovisión empezó a tener una connotación no tan buena por la música que se hacía ahí. Salvador Sobral ganó en 2017 y hubo un giro interesante.

En España, también cambió la percepción del festival

El tipo de canciones que suenan a Eurovisión no es como la música de Salvador Sobral. Demostró que era posible ganar con una canción verdadera, pura.

Vuestra canción de Eurovisión, Deslocado, se ha hecho tremendamente viral en TikTok. ¿Lo esperabais?

No, no lo esperábamos. Fue una sorpresa muy grande para la banda. Es inexplicable, no éramos favoritos para ganar Eurovisión, aunque tampoco para quedar últimos. Tras el festival, TikTok nos ayudó mucho, nos gustaba la canción, pero no pensábamos que fuera a hacerse tan internacional.

"No queríamos ganar Eurovisión. Solo queríamos mostrar nuestra canción al mundo"

Sois la demostración de que no hace falta ganar o quedar bien Eurovisión para tener repercusión.

Para nosotros, ese era el punto. No queríamos ganar Eurovisión. Solo queríamos mostrar nuestra canción al mundo

Coincidisteis con Melody, nuestra representante. ¿Qué tal con ella?

No hablamos mucho con Melody, solo nos saludamos. Hay muchos participantes. Tuvimos más contacto con Ziferblat [Ucrania], con Katarsis [Lituania], con Lucio Corsi [Italia], con Tautumeitas [Letonia]...

NAPA, tras ganar el Festival da Cançao 2025. RTP

Eurovisión está en un momento convulso por el debate de la participación de Israel. ¿Qué os parece la posición que ha tomado la televisión portuguesa?

Creo que la RTP no ha tomado aún una decisión en firme, pero para nosotros no tiene sentido que Israel participe. Si Rusia no participa, Israel tampoco debería. Es nuestra opinión.

¿Cómo vivisteis la presencia de Israel en Basilea? ¿Sentisteis esa tensión de la que hablan otros participantes?

Nos dijeron que en Malmö fue mucho peor. En Basilea había espacios que no podían ser filmados, por lo que podíamos separar las cosas. No hablamos con la delegación israelí, pero era un ambiente un poco extraño. En la votación, hubo un momento tenso cuando vimos que recibieron tantos votos. Al final ganó Austria.

"Si Rusia no participa en Eurovisión, Israel tampoco debería"

¿Volveríais a Eurovisión si se os presenta la oportunidad?

No. Fue algo muy bueno para nosotros, pero fue una experiencia tan intensa que no sé si nos gustaría volver a vivirla.