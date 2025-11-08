Joaquín Prat, alto y claro, sobre la vuelta de Kiko Rivera a la TV: "No me voy a callar. Destrozó la vida de su madre"

El regreso de Kiko Rivera a un programa de Telecinco no ha dejado indiferente a nadie dentro de Mediaset. Sus primeras palabras en un formato televisivo tras su separación con Irene Rosales han levantado las audiencias de De viernes, pero no ha evitado que hayan surgido críticas, como la de Joaquín Prat.

El presentador ha vivido un acalorado debate en el programa que conduce, El tiempo justo. Todo surgió tras ver un adelanto de la entrevista que ha concedido el DJ a Santi Acosta en el Scoop del magacín nocturno.

Tras ver las imágenes, comenzó el debate sobre una posible reconciliación entre Kiko y su madre. “Estoy segura de que va a haberlo”, planteaba Marina Bernal en la sección dedicada al corazón.

Sin embargo, Prat se mostró especialmente escéptico ante este regreso y afeó la actitud del DJ. “Pero por favor, que hemos visto el extracto de ayer de Antonio Rossi, donde cuenta que, cuando su madre fue a verle al hospital, él la echa”, espetaba el presentador.

De hecho, Prat pedía a los colaboradores que hicieran un ejercicio de “memoria”. “El mismo que se sienta hoy en el Scoop es el que hace tres años hablaba así de su madre”, recordaba el periodista.

Marina Bernal y Joaquín Prat en 'El tiempo justo'. Mediaset

Prat recordaba las duras palabras de Kiko en el programa Cantora: la herencia envenenada. “No me voy a callar, destrozó a su madre en televisión. ¡Su propio hijo! Que estéis hablando de reconciliaciones”, comentaba indignado.

Bernal se mantuvo en su postura. “El mismo que habló tan mal de su hermana es el que ahora le pide perdón. Con esa misma facilidad que se incendia”, expresaba. “Él introdujo una serie de elementos muy personales que no tenían nada que ver: que se ha quedado con la herencia o que le ha dejado deudas hasta arriba. Poneos a sacar totales de La herencia envenenada”, le respondía Prat.

Susana Jurado y Joaquín Prat en 'El tiempo justo'. Mediaset

El presentador también señaló las consecuencias que dejaron las palabras de Kiko, que provocaron un alejamiento más pronunciado entre el DJ y la tonadillera. “Isabel Pantoja se vio rota públicamente por su propio hijo, y eso es algo que cuesta mucho recomponer”, expresaba el presentador.

Aunque hubo comentarios a favor de Kiko, recordando que él “también se sintió engañado y dolido” después de que descubriera presuntos ocultamientos sobre la herencia de su padre. “Quizá fue un golpe de rabia, pero fue demasiado lejos”, opinan en plató.

Sin embargo, Prat no cedió en su crítica al DJ, señalando que éste “ha cruzado líneas que no se pueden cruzar”. Eso sí, esperaba que la entrevista en el magacín nocturno fuera “una oportunidad de redención”.