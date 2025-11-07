Víctor Sandoval, sobre 'La familia de la tele': "No me sentí como un cero a la izquierda, sino como un menos uno"

Desde la cancelación de La familia de la tele el pasado junio, a Víctor Sandoval apenas se le había visto en medios de comunicación, hasta esta semana. El tertuliano ha roto su silencio en un pódcast donde no se ha cortado en hablar de sus excompañeros.

"Yo me llevo muy bien con todos", aseguraba Sandoval, si bien no se ve de nuevo con María Patiño, Belén Esteban y compañía en el ámbito laboral. "No tengo nada que ver con determinadas personas, porque es que no tienen mi curriculum. Ni mejor, ni peor. El suyo es este y el mío es este".

"Yo no estoy para discutir con nadie. Yo quiero discutir con nadie, quiero entretener, divertir, no que se me cuestione", afirmó Víctor. Además, desveló que le dolió que no le llamasen del casting para presentar "el fin de semana de Telecinco".

El colaborador se refería a ¡Vaya fama!, el relevo de Socialité, de cuyas pruebas de presentadores trascendieron algunos nombres antes de que se confirmasen los oficiales.

Finalmente, fueron seleccionados Cristina Lasvignes, que hizo un buen papel como sustituta de Jorge Javier Vázquez este verano en El diario, y Fran Ramírez, procedente de Aragón TV y de la escuela del Cazamariposas.

"Eso ha sido un palo para mí", reconoció el invitado al programa Bienvenidos a la zona, dejando claro que le "encanta" Ramírez. "¿Hiciste casting?", quiso saber el entrevistador. "¿Qué co... casting? Yo me preguntaba: '¿Por qué no me llamáis?'. He trabajado con ellos toda la vida".

"No se me exprimió"

En otro orden de cosas, Víctor Sandoval explicó por qué no había vuelto a la televisión después del experimento de las tardes de La 1: "No hay un formato en el que yo encaje ahora". Y es que el madrileño se niega a ser una especie de punching ball de sus compañeros para forzar conflictos en plató.

"En La familia de la tele no se me exprimió. No me sentí como un cero a la izquierda, me sentí como un menos uno. Si la gente con la que estoy no apuesta por mí, no me apoya en un proyecto nuevo...", aceptó Sandoval.

Víctor Sandoval es entrevistado en 'Bienvenidos a la zona'. Merce Moreno

Al parecer, en TVE entendió que podría hacer reportajes de servicio público, siempre aportando su tono: sobre microplásticos, sobre consumo responsable... Sin embargo, no fue así. Y puso como ejemplo contrario Bake Off: famosos al horno, en cuya segunda edición participó.

"Bake Off me encantó. Podía hacer lo que yo quería. Primero, porque aprendía. Luego, porque podía pinchar a los demás, pero de buen rollo", comentó. "A mí me cuesta hacer una entrevista con cinco personas serias. En un ¡De Viernes! yo no podría estar de colaborador", sentenció Víctor.