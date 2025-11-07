María Patiño estalla contra José Ribagorda por su ataque a ‘Sálvame﻿': "En más de una ocasión me felicitaba"

María Patiño no ha dejado pasar las críticas de José Ribagorda sobre las históricas conexiones entre Sálvame e Informativos Telecinco. La periodista ha respondido con firmeza después de que su antiguo compañero de Mediaset calificara estos enlaces televisivos como “ridículos”, “sin sentido” y “carentes de gracia”.

Las declaraciones de Ribagorda tuvieron lugar durante su participación en el programa En primicia, emitido por La 2. El espacio, conducido por Lara Siscar, dedicó su última entrega a repasar la carrera de Pedro Piqueras, una de las figuras más reconocidas del periodismo televisivo español

Para acompañar la conversación, la producción contó con la presencia de varios colegas del presentador, entre ellos Ribagorda, quien se encargaba del informativo de fin de semana. Fue entonces cuando Siscar le preguntó directamente por aquellas peculiares transiciones en directo que unían los minutos finales de Sálvame con el espacio informativo de Telecinco.

Ribagorda fue contundente al recordar aquellas escenas. “Eran completamente ridículas”, opinó tras ver un fragmento en el que Paz Padilla y Anabel Pantoja bailaban justo antes de conectar con Piqueras. Según explicó, resultaba muy complicado mantener la credibilidad periodística después de entradas tan desconcertantes

“Era algo que nadie entendía. No tenía sentido ni lógica ni gracia alguna”, añadió. Sus palabras revelaron el malestar que aquellos momentos generaban en la redacción de informativos, donde la seriedad debía imponerse tras la ligereza habitual de Sálvame.

Tuit de María Patiño cargando contra José Ribagorda.

El propio Piqueras intervino para admitir que también se sintió molesto. “Tenían casi mil muertos por Covid ese día, y ellos no paraban de bailar”, recordó el periodista, subrayando que la situación le parecía inadmisible. Según confesó, habló con Paolo Vasile, entonces consejero delegado de Mediaset, para expresar su descontento.

Tras estos incidentes, la cadena decidió incluir pausas publicitarias entre ambos programas. El objetivo era evitar ese brusco contraste entre el tono desenfadado de Sálvame y la gravedad de los informativos.

Piqueras ya se pronunció al respecto en el pasado. En 2022, cuando todavía trabajaba en Mediaset, dijo que “no es lo más apropiado” ese tipo de transiciones. “Sí que hay veces que se dicen cosas que no son lo más apropiado para dar paso a un informativo. Pero yo miro para otro lado y me dirijo al público”, reconoció entonces.

La polémica volvió a reavivarse cuando se emitieron estas declaraciones de Ribagorda. María Patiño, defensora habitual de sus programas, reaccionó en redes sociales para poner en duda su testimonio. Según relató, el periodista no opinaba lo mismo cuando coincidían fuera de cámaras.

En un post, la actual conductora de No somos nadie expresó que José Ribagorda “en más de una ocasión” la felicitó por su labor en el magacín de Telecinco, y le comentó que la “curva ascendente del programa favorecía al informativo”.

Con esas palabras, Patiño quiso subrayar la aparente contradicción entre lo que el periodista dice ahora y lo que le expresaba en privado.