'GH 20' aterriza líder (15,8%) en Telecinco, aunque el reality no evita firmar su peor arranque en toda su historia

Gran Hermano y Telecinco han aprobado su primer examen. Muchas eran las expectativas que había en torno al regreso del reality más longevo de la televisión, y de ahí que tanto cadena como la productora, Zeppelin TV, decidieran hacer un “show único” en la primera gala, si bien vivió momentos caóticos.

La nueva casa de Tres Cantos fue el mayor reclamo de un estreno que se ha saldado con un 15,8% en su tramo principal. Se trata de un buen dato para Telecinco si tenemos en cuenta el preocupante estado en el que se encuentra en materia de audiencias.

No obstante, GH 20 no evita firmar el arranque menos visto de la historia del formato (889.000 espectadores). La gala presentada por Jorge Javier Vázquez y Nagore Robles cae 1,6 puntos respecto al estreno de GH 19. Cabe mencionar que esta edición regresaba a Telecinco después de un parón de siete años.

Como decimos, en prime time, GH 20 no tiene problemas en superar a sus rivales. Futuro imperfecto, de Buenafuente, sigue en perfecto estado de salud en La 1 (13,5%).

Gana también a Horizonte, que mantiene una audiencia fiel en Cuatro (9%), y a La encrucijada (8,4%) en Antena 3.

Donde más sufrió el reality es en el access, el tramo en el que compite frontalmente contra El Hormiguero y La Revuelta. Hay que recordar que GH partía con cierta ventaja, al empezar antes que sus rivales, a las 21:45.

Aquí, GH 20 firmó tan solo un 8,7%. Esto es más de 7 puntos por debajo del 15,9% que marcó Pablo Motos, que tuvo a Juan del Val, flamante ganador del Premio Planeta 2025, como invitado.

Y tampoco pudo acercarse al show de Broncano, que consiguió su mejor noche de la semana (14,3%) con la visita de Berto Romero y la veterinaria Fabiola Jones.

El formato de telerrealidad también tuvo de rival a Cifras y letras, que triplicó su emisión con dos entregas de estreno (5% y 5,9%). First Dates alcanzó un 7,6% y El intermedio un 6,9%.

De aquí se puede sacar una conclusión. Y es que Broncano sufre un desgaste tremendo los días que rivaliza contra La isla de las tentaciones. Ambos comparten el mismo público: el más joven.

En cuanto a la lucha entre Motos y Broncano, por cierto, la semana vuelve a saldarse a favor del primero: el balance es de un 14,7% de El Hormiguero frente al 12,1% de La Revuelta.

Otra de las esperanzadoras noticias para GH es que ha conseguido tener un dato más alto que el estreno de La isla de las tentaciones (14,5%), si bien el formato de Sandra Barneda es más competitivo en el access.

Una vez presentados a los concursantes, ahora queda por saber si las tramas que se originen entre ellos van enganchando o no a una audiencia que en los últimos años está más acostumbrada a los famosos.