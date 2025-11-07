'Equipo de investigación' propicia la detención de un estafador con 22 órdenes de arresto

A lo largo de sus 15 temporadas en laSexta, Equipo de investigación ha contribuido a la resolución de casos que ha denunciado. El último tenía que ver con el llamado 'estafador de las mil caras', protagonista de un reportaje emitido en 2024.

Pues bien, la Policía Nacional ha detenido de nuevo a Darwin Grover Linares (Arturo, Sebastián Bisbal, Miguel o Enrique en sus estafas), tras la reemisión del reportaje del programa que presenta Glòria Serra.

El hombre tenía 22 órdenes de detención de juzgados de toda España y fue localizado en Ponferrada (León) después de su último engaño. Ahora, se hacía pasar por experto en acoso digital, presuntamente habilitado por un gabinete jurídico, para timar a familias de menores que habían sufrido bullying.

Darwin, también conocido como 'El Truhán', pedía dinero a las familias de las víctimas, en teoría, para borrar todo rastro digital del acoso. Así lo explicaba en Más vale tarde este jueves David Devesa, un abogado cuya identidad suplantó para chantajear a las víctimas.

Dos de las familias afectadas se pusieron en contacto con el bufete de Devesa pidiendo explicaciones. David señaló que "personas desesperadas a las que se les ofrece una solución rápida y que apela a lo emocional".

Al tener conocimiento de estas estafas, el letrado acudió a las autoridades, que iniciaron acciones penales, hasta que Darwin fue detenido gracias al trabajo de la Policía y "la paciencia de las familias, ya conscientes de que les estaban engañando".

David expuso en el programa de Iñaki López y Cristina Pardo que este hombre ya intentó estafarle hace dos años, haciéndose pasar por el hijo de un empresario de la minería, si bien afirmó que la cosa "no llegó a más". Y es que el jurista detectó el engaño a tiempo, al ver las noticias y recoger testimonios de víctimas que tenían intereses en la minería.

David Devesa reconoció que fue el reportaje de Equipo de investigación el que ayudó a identificar a 'El Truhán' definitivamente y "poner en sobreaviso a las víctimas". "Lo horripilante es que siga en la calle y no se haya acordado la prisión preventiva".