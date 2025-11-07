Demoledor editorial de Ana Rosa contra Pedro Sánchez: "España se ha convertido en un buque a la deriva"

Como cada día, Ana Rosa Quintana ha arrancado El programa de Ana Rosa este viernes analizando la actualidad política con un crítico editorial. En esta ocasión, ha abordado el anuncio de Junts, que asegura que bloqueará todas las leyes de Pedro Sánchez y que dejará de pactar con el Gobierno.

"Buenos días. Viaje a ninguna parte. España vuela en modo automático, con el presidente convertido en un piloto hinchable de Aterriza como puedas", ha comenzado diciendo la presentadora de Telecinco, añadiendo que "Junts eligió un mal día para dejar de pactar".

Y es que "el Tribunal Europeo de Derechos Humanos descarta que el Supremo vulnerara los derechos de Junqueras, Turull y Jordi Sànchez, desmontando el bulo de que la Justicia española es represora". Como ha apuntado Quintana, "Puigdemont paraliza la legislatura convirtiéndose en el protagonista de 'novio a la fuga' porque no le hacen casito, como dice Rufián".

"Primero rompió con Sánchez y ahora le hace ghosting, aunque el Gobierno le manda un mail ofreciéndole su cariño, pero Puigdemont gira la cabeza despechado. España se ha convertido en un buque a la deriva sin presupuestos y sin leyes que aprobar", ha afirmado la comunicadora de Mediaset.

Según Ana Rosa, "Moncloa se ha convertido en El Álamo", pues "da igual el número de bajas con tal de resistir" en el poder. Es más, "España se ha quedado sin Estado". "Con un Poder Judicial sentado en el banquillo en forma de fiscal general, sin Poder Legislativo, y con un Gobierno que no va a poder ejercer el Poder Ejecutivo".

Ana Rosa Quintana, en su editorial de este viernes. Mediaset España

La periodista ha ironizado con que "los diputados se van a convertir en okupas del Congreso". "Podrían cerrar la Cámara Baja y que los diputados no esperen al verano para coger vacaciones, porque la Cámara Baja ha pasado a ser un edificio fantasma".

"El Consejo de Ministros pasará a ser una sala de ocio en la que podrán dedicar su tiempo a juegos de mesa como el parchís o el Monopoly de las lechugas. Unas lechugas que envía Koldo desde su huerto", ha comentado.

"El BOE pasará a ser el libro Gordo de Pedrete, un fajo de folios en blanco. Folios como los que enseña Óscar Puente en sus tutoriales sobre cómo gastar el dinero en efectivo, folios del PSOE que ahora va a investigar la Audiencia Nacional en una pieza separada", ha expuesto Quintana.

Y, para concluir, Ana Rosa ha opinado que esta legislatura se ha convertido en "tierra quemada". "Sánchez acude en el Falcon a Brasil mientras suena la cabalgata de las valkirias porque no hay nada como el olor a queroseno en las cumbres del clima".