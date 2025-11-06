Pablo Motos, a por todas contra Broncano: Andy (Andy y Lucas) y Mariano Rajoy, los invitados 'bomba' de 'El Hormiguero'

Pablo Motos va a por todas (otra vez). El Hormiguero no quiere perder el control del access en una semana clave y, por eso, el programa ha cerrado unos invitados de altura y que son todo un baluarte para las audiencias.

Andy (Andy y Lucas) abrirá la semana de El Hormiguero al acudir el lunes 10. La expectación es máxima porque se trata de la primera entrevista que ofrece tras el adiós definitivo al mítico grupo.

El gaditano inaugurará su etapa en solitario con su nuevo single, Marioneta, que sale ese mismo día. El morbo está en si romperá su silencio sobre Lucas tras todo lo que se está diciendo en los diferentes programas de televisión tras su polémica separación.

Que Motos haya fechado la visita de Andy para el lunes no es nada casual, pues El Hormiguero se cubre bien las espaldas ante la visita de Rosalía a La Revuelta. La artista, que promocionará Lux, su nuevo álbum, irá por primera vez al show de Broncano.

La batalla de las audiencias es aún más grande, si tenemos en cuenta que Telecinco emitirá una nueva entrega de La isla de las tentaciones —ahora empieza a las 21:45—, mientras que Prime Video emitirá la octava gala de Operación Triunfo.

Rajoy, contra 'GH 20'

El otro plato fuerte de El Hormiguero será Mariano Rajoy. El que fuera presidente del Gobierno entre 2011 y 2018 regresa al programa de Trancas y Barrancas el próximo jueves 13. Por lo tanto, será el 'arma' de Motos para rivalizar contra Gran Hermano.

Rajoy promocionará su nuevo libro, El arte de gobernar, donde recopila sus mejores frases durante sus 40 años en el mundo de la política. El valenciano juega sobre seguro, pues Rajoy disparó los audímetros en su última visita, el 13 de febrero de este mismo año.

Aquel día, El Hormiguero reunió a casi 2,5 millones de espectadores (18,5%) y la brecha con Broncano se abrió en 4,6 puntos y 600.000 seguidores.

Marc Márquez en una de sus visitas a 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

Antes de sentarse junto a Juan del Val este jueves, Pablo Motos también ha anunciado a Marc Márquez, flamante campeón de MotoGP por séptima vez, para el martes 11. El piloto español se encuentra en plena recuperación tras la caída que sufrió en Indonesia.

Y el miércoles 12, turno para Pablo Alborán. El cantante promocionará KM0, su nuevo disco, su gira KM0 2026, y su trabajo como actor en la segunda temporada de la serie de Netflix Respira.

Hay que recordar que, tanto martes como miércoles, El Hormiguero compite directamente contra La isla de las tentaciones, además de La Revuelta.

Con la idea de ofrecer el reality "a modo culebrón", Mediaset está emitiendo tres noches consecutivas el programa de Sandra Barneda. De ahí que Motos no quiera despistarse bajo ningún concepto.