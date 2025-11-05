Torres, sobre los 50.000 euros del premio de 'Supervivientes': "Quiero comprar un piso para alquilar y que sea mi jubilación"

El pasado jueves, Rubén Torres escribió su nombre en la historia de Supervivientes: All Stars. El bombero se proclamó ganador de la segunda edición de la versión especial del formato, peleando hasta el último momento contra Jessica Bueno.

Tras Supervivientes 2024 (fue el segundo finalista), desveló que había perdido 16 kilos y que sentía ansiedad por comer. Ahora, está enfocando la vuelta a la realidad de otra manera: "En la isla dije que volvería a comer como un mamut y lo estoy cumpliendo, no me estoy privando de nada", explica en su entrevista con BLUPER.

Más allá del reality show de supervivencia, el de Sabadell ha pasado por otros espacios de telerrealidad. El robinsón se dio a conocer en Falso Amor, de Netflix, para luego embarcarse en La isla de las tentaciones. En República Dominicana conquistó a Bayan, que acabó rompiendo con Eros.

"Me llena más, tanto a mí como mis familiares, que me recuerden por Supervivientes a que me hablen de según qué situaciones de las Tentaciones", acepta en declaraciones a este periódico. Sin embargo, no reniega del formato de seducción y abre la puerta a un posible Gran Hermano VIP: "Me adapto al reality al que voy. Haría una buena convivencia".

¿Ha sido más duro esta vez?

El anterior Supervivientes fue muy duro al ser más largo, pero este ha sido multiplicado por diez. Menos comida, más tormentas y más bichos... Mira que yo estoy loco de la cabeza, que me gusta adentrarme en lo más profundo del país al que vaya, y lo he pasado mal. Mis compañeros estaban con ataques de pánico y todo. Como se soltase un hilo de la lona, estallaba la guerra.

Rubén Torres, en 'Supervivientes: All Stars'. Mediaset España

¿Has querido abandonar en algún momento?

No, lo he disfrutado hasta el final. El sábado, cuando llegamos a España, hablando con los compañeros, pensaba: 'Jo..., no voy a hacer más las pruebas'. Hubiera estado una semana más, para volver a disfrutar de las playas, del buceo...

¿Cuesta volver a la realidad?

La primera noche que volví al hotel tuve que ponerme el aire acondicionado para que me diera en la cara. De estar acostumbrado a tanta tormenta y tanto aire, me costaba respirar porque el aire de la habitación estaba como estancado. Hacía mucho calor.

¿Estás cuidando tu alimentación para evitar el famoso efecto rebote?

No. En la isla que iba a comer como un mamut y lo estoy cumpliendo. No me estoy privando de nada. Ya de por sí me gustan la bollería, las chuches... Es imposible no comer mal, aunque quiera comer sano, el cuerpo te lo pide.

¿Vuelves a trabajar directamente?

Mañana mismo. Primero, porque toca ir al trabajo. Segundo, porque lo disfruto. Iría gratis, me encanta ser bombero. Tengo la oportunidad de salvar a alguien, entrar en un fuego... Me llena.

Rubén Torres, en su trabajo de bombero. Instagram

¿En qué momento te viste ganador?

Hasta que Laura Madrueño no dijo mi nombre, en ningún momento, te lo prometo. Soy consciente de que soy un buen concursante, de que no podía hacerlo tan mal de un año al otro, sabía que podía llegar lejos. No sé si para ser finalista, pero sí un sexto o séptimo puesto. Tenía miedo a que me pasase lo del año pasado.

¿No te da rabia haber ganado 50.000 euros y no Supervivientes, que tiene de premio 200.000 euros?

Hombre, claro. Pero tampoco puedo cambiar el pasado. A nivel de reconocimiento, te prometo que me ha gustado más ganar el All Stars que haber quedado segundo el año pasado. Una edición normal la ha ganado mucha gente. Esta era mi edición, lo sentía así.

También participaste en La isla de las tentaciones. ¿Te gusta que se te relacione con este reality?

A ver, son dos realities totalmente distintos. Cuando entras en un reality, tienes que sentirlo y ser consciente del sitio en que estás. Y, si vas a las Tentaciones, vas a darlo todo. No cambiaría mi paso por ahí.

Me llena más, tanto a mí como a mis familiares, que me recuerden por Supervivientes a que me hablen de según qué situaciones de La isla de las tentaciones. En Supervivientes, te ven como un héroe cuando te paran por la calle. Con las Tentaciones, simplemente como un buen jugador.

¿Te arrepientes?

A raíz de eso, me di cuenta de que me gustaba una persona que ahora es mi pareja. Me dio a conocer entre otro tipo de público, otros perfiles. Lo hice por repercusión mediática. Eso me dio más trabajo.

Bayan y Torres dieron rienda suelta a su pasión en 'La isla de las tentaciones 8'. Mediaset España

¿Irías con tu pareja?

No creo. Sé lo duro que es y yo soy muy sentido. Lo pasaría mal y mi pareja también. Sé cómo funciona el reality y tienes que jugar un poco, se pueden malinterpretar mil cosas. Confiamos el uno en el otro, pero el sufrimiento nadie te lo quita.

¿En qué vas a invertir el dinero? ¿Te va a 'doler' esa parte que se llevará Hacienda?

Si pagas, es porque ganas. Me va a doler pagar, pero también soy consciente de por qué pago, he ganado un premio. Voy a regalarle un viaje a mi pareja, porque me ha defendido en plató y seguro que lo ha hecho genial. Se lo merece.

Luego, lo típico. Una cena con mi familia, también colaboraré con una protectora de animales y pagaré la entrada de un piso. Lo quiero comprar para ponerlo en alquiler, un piso barato, de 50.000 o 60.000 euros. Que sea mi jubilación. Vivo en Badalona y es carísimo, no me puedo permitir un piso ahí. Vivo de alquiler. Prefiero tener un piso pequeñito que se vaya pagando y el día de mañana que me dé dinero.

¿Te planteas otro ir a reality?

Ahora mismo, no. Me gustaría ir Gran Hermano VIP, pero ahora mismo necesito un descanso, la gente no me vería disfrutarlo. Me adapto al reality al que voy. En Gran Hermano haría una buena convivencia.