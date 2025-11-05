Susto en 'OT 2025': Tinho se desmaya en directo durante la clase de gimnasia y paraliza el Canal 24 Horas

El miércoles ha empezado con un gran susto en Operación Triunfo 2025. Uno de los concursantes, Tinho Vaamonde, ha sufrido un desmayo después de la clase de deporte con la que habitualmente arrancan el día. El incidente ha obligado a cortar la emisión del Canal 24 Horas durante unos minutos.

La sesión matutina que imparte Pol Cejas acostumbra a ser intensa, a juzgar por la actitud de cansancio de los participantes, si bien nada fuera de lo común. No obstante, a Vaamonde se le veía especialmente cansado y hasta desubicado.

Tinho ha llegado a la cocina con la intención de desayunar y reponer fuerzas. Bajo la supervisión de Noemí Galera y Cejas, el joven ha bebido agua y comido un poco de plátano, mientras Guillo Rist le refrescaba la nuca con una toalla.

Pero el malestar no desaparecía. El gallego incluso expresaba sus ganas de vomitar. Era entonces cuando la organización de OT 2025 decidía paralizar el directo de YouTube, con el cartel de "volvemos enseguida".

Minutos después, se retomaba la conexión con la Academia. Lo primero que veían los espectadores era a Tinho, con la tez completamente blanca, tumbado en el suelo, con las piernas en alto y siendo abanicado por su compañero Guille.

Olivia cuenta lo que ha pasado con Tinho#OTDirecto5Npic.twitter.com/6Cn8lElASl — #OT2025 (@OT24h) November 5, 2025

El equipo de producción pronto ha avisado de que había llegado el doctor y, pese a las reticencias del afectado, Galera ha asegurado que se quedaría "más tranquila" si este le chequeaba.

Minutos después del susto, Tinho se encontraba ya más recompuesto y volviéndose a hidratar con un té frío con limón. A la vez, comentaba que, tras el entrenamiento, la directora de la escuela le había pedido hablar unos instantes fuera de cámaras y que el cambio de temperatura entre las distintas estancias podría haber contribuído a mareo.

Así, todo haber quedado en un sobresalto definitivamente, pues Tinho ha asistido sin problemas a la siguiente clase fijada en el horario de este miércoles. La charla, por cierto, supone un regreso muy especial a la Academia.

Nina Agustí, directora de la Academia en las tres primeras ediciones, ha regresado a OT para dar una clase sobre entrenamiento de la voz. La cantante no pisaba el formato desde 2020, la última temporada que emitió TVE, donde formaba parte del jurado