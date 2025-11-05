El campanazo de Broncano para plantar cara a Pablo Motos y 'La isla de las Tentaciones': cierra la visita de Rosalía

David Broncano prepara un golpe maestro para reforzar la audiencia de La Revuelta, el programa que conduce de lunes a jueves en RTVE. El presentador ha conseguido cerrar la visita de Rosalía, una de las artistas españolas más internacionales, en una de las jugadas más potentes desde el estreno del formato.

La entrevista, prevista para el lunes de la próxima semana, llega en pleno pulso televisivo por el liderazgo del entretenimiento nocturno. En su franja compiten grandes apuestas: El Hormiguero, con Pablo Motos en Antena 3, y La isla de las tentaciones, que Telecinco mantiene como su principal baza.

En concreto, la doble emisión de Tentaciones, los lunes y martes, ya han hecho daño a las audiencias de La Revuelta, y este martes caía a mínimos, en una entrega en la que tuvo de invitada a María del Monte.

La visita de Rosalía para La Revuelta supone un auténtico revés para sus competidores directos. La cantante catalana llevaba tiempo sin conceder entrevistas televisivas en España, centrada en sus proyectos internacionales. Su regreso promete una conversación especial y con gran repercusión mediática.

Según la publicación Informalia, la dirección de La Revuelta llevaba semanas trabajando en silencio para conseguir a la artista. El portal señala que RTVE aprobó una estrategia específica para guardar la exclusiva hasta cerrar todos los detalles logísticos. El equipo de Broncano celebró el acuerdo como un auténtico campanazo.

Rosalía, en 'El Hormiguero'.

Con esta visita, Broncano confirma su intención de imprimir un sello propio a su nuevo programa. La Revuelta mantiene la esencia dinámica y humorística que caracterizó al presentador en sus proyectos anteriores, pero apuesta por un tono más equilibrado y por entrevistas de mayor profundidad.

La rivalidad entre Broncano y Pablo Motos se acentúa con esta exclusiva. Mientras que El Hormiguero acostumbra recibir a estrellas internacionales, RTVE busca ahora reforzar su oferta con grandes figuras nacionales. La aparición de Rosalía, que había visitado varias veces el programa de Antena 3, podría marcar un antes y un después en la batalla por la audiencia.

Por otro lado, la entrevista de Rosalía coincidirá con una de las emisiones de La isla de las tentaciones, que todavía conserva un público fiel. RTVE, sin embargo, confía en atraer a un público más joven, muy activo en redes sociales, gracias al fenómeno global que rodea a la cantante.

La aparición de Rosalía en La Revuelta no solo refuerza la apuesta cultural de RTVE, sino que también pone de manifiesto el papel de la cadena pública en la promoción del talento español. Todo apunta a que la visita será uno de los grandes eventos televisivos de la temporada.